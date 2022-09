Salud Pública avala la cuarta dosis contra la covid para los mayores de 59 años

La Comisión de Salud Pública ha acordado este jueves recomendar la vacunación con la segunda dosis de refuerzo contra la covid-19 para todos los mayores de 60 años, así como para los menores de esta edad que presenten condiciones de riesgo para la salud, y avala que se administre junto con el antídoto contra la gripe.



Así, tras aprobarse la cuarta dosis esta semana -o segundo refuerzo- para los ciudadanos de 80 años o más, así como para las personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad, la Comisión de Salud Pública ha decidido recomendarla para los sexagenarios, septuagenarios y personas de menor edad con alguna complicación de salud.



Recomienda que la vacunación contra la covid-19 se haga de manera conjunta con el suero contra la gripe "siempre que haya disponibilidad de ambas vacunas" y aclara, además, que estas vacunas se podrán administrar también conjuntamente con otras como el preparado frente a neumococo "en función de la factibilidad".



El lunes comenzará en toda España la inoculación del segundo refuerzo, ya adaptado a las variantes de ómicron, contra la covid-19 para los colectivos planteados inicialmente, aunque no hay fecha para que comience a inocularse a ciudadanos de entre 60 y 79 años.



Algunas comunidades como Galicia, País Vasco, Extremadura o Cataluña ya han anunciado que inocularán ambos sueros simultáneamente.



Además, Salud Pública recomienda la dosis de refuerzo contra la covid-19 también para el personal los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, y en "personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias en contacto con pacientes y personal de residencias de mayores o de atención a la discapacidad".



Insta a los ciudadanos de menos de 60 años a que acudan a vacunarse contra el Sars_cov_2 y sus variantes si no lo han hecho y a los que paralizaron su proceso a completar las pautas recomendadas por los organismos de salud.



Esta semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, especificó que España encara la nueva campaña de vacunación contra la covid-19 con 44 millones de dosis que llegarán a lo largo del último cuatrimestre, concretamente 16 millones se recibirán en este mes de septiembre.



Darias informó de que la vacunación se iniciaría el mismo día en todo el país con los mayores de 80 años y con quienes viven en residencias, y seguirá con el personal de centros sanitarios y la población que, por diferentes razones, no ha completado su pauta de vacunación.



Adelantó que la vacunación se abriría también a sexagenarios y septuagenarios y para determinados colectivos de menor edad, aunque aclaró que la decisión la anunciaría la Comisión de Salud Pública.