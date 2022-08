Salud Pública aprueba quintuplicar las dosis de la vacuna de la viruela del mono para aumentar el alcance

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este lunes la administración por vía intradérmica de la vacuna de la viruela del mono, que permitirá quintuplicar las dosis actuales, excepto para embarazadas, niños e inmunodeprimidos, a los que se les seguirá poniendo subcutáneamente la cantidad normal.



Los directores generales de Salud Pública han tomado esta decisión siguiendo el criterio de la ponencia de vacunas y una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) autorizó esta nueva vía el pasado viernes.



Así, a partir de ahora, a los mayores de 18 años se les inyectará una dosis de 0,1 ml intradérmica (tanto en preexposicion como en posexposicion), con la excepción de mujeres embarazadas e inmunodeprimidos, que seguirán recibiendo 0,5 ml por vía subcutánea.



El prospecto de Imvanex no contempla la vacunación infantil tampoco la de las embarazadas, pero, al formar parte de los grupos en los que la enfermedad puede desarrollarse de manera grave, la estrategia aconseja un consentimiento informado tras realizar una evaluación individualizada del riesgo/beneficio. Así, los menores a los que se decida vacunar también se les pondrá la dosis normal, han explicado a Efe fuentes de este órgano.



La pauta completa de la vacuna consta de dos pinchazos separados por 28 días, aunque la falta de medicamentos obligaba a poner solo una; la nueva estrategia permitiría poner también los dos, según indicó el viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias.



Pese a que la Comisión de Salud Pública lo ha acordado este lunes, Madrid, que sigue siendo la comunidad más afectada, empezó a aplicar esta estrategia nada más ser avalada por la EMA hace tres días, según ha desvelado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha criticado que la escasez de vacunas ha sido un problema desde el comienzo.



"Ahora lo que no podemos es perder ni un solo minuto, ni una sola dosis para continuar administrando y tener esa labor de vigilancia permanente para tratar de llevar el máximo control de la enfermedad, aunque es una situación complicada", ha argumentado. España cuenta ya con 12.240 fármacos que llegaron en dos tandas 5.300 en julio y más de 7.000 en agosto, pero, antes de que acabe el año, dispondrá de otras 5.000 adicionales, tal y como ha informado hoy el Ministerio de Sanidad.



Con ellas tratará de frenar el brote que ha dejado ya 6.119 casos la cifra más alta de Europa y la segunda del mundo, solo superada por la de Estados Unidos, 178 hospitalizados y 2 fallecidos en nuestro país.



De acuerdo con el plan de vacunación, la profilaxis preexposición prioriza a menores de 45 años con prácticas sexuales de alto riesgo, "fundamentalmente pero no exclusivamente GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) incluidas en indicaciones de la profilaxis preexposición al VIH (PrEP) o para los que estén en seguimiento por virus del sida y que no hayan pasado la enfermedad ni recibido antes la vacuna de viruela.



Mientras, la posexposición se da a contactos estrechos de casos confirmados, sobre todo aquellos con alto riesgo de enfermedad grave (niños, embarazadas e inmunodeprimidos), así como personal sanitario y de laboratorio con contacto con casos confirmados y que hayan tenido alguna incidencia en el uso de EPI.