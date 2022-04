Salud participa en una jornada de debate sobre estrategias para eliminar las hepatitis virales

La Consejería de Salud y Familias participa en la jornada 'Estrategias para la Eliminación de las Hepatitis Virales', que se celebra en Sevilla desde este 31 de marzo al 1 de abril, organizada por la Cátedra de Investigación en Hepatología de la Universidad de Sevilla y de la Sociedad de Andaluza de Patología Digestiva, y de la que ha informado este viernes.

Según una nota de prensa, en la inauguración de la jornada, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, José María de Torres, ha destacado los trabajos de desarrollo del Plan Andaluz para el abordaje de las Hepatitis (Peahep) en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Este plan, basado en la evidencia científica y en consonancia con otros planes y estrategias internacionales y nacionales, tiene el objetivo general de contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hacia el fin de las hepatitis víricas, que establece una reducción de la incidencia en un 90%, el tratamiento del 80% de las personas con infección y una disminución de la mortalidad en un 65% para el año 2030.

Entre los contenidos del plan figuran la descripción del contexto actual; la identificación de los objetivos estratégicos orientados a la consecución de resultados; las líneas estratégicas y las medidas específicas para llevarlos a cabo; la identificación de los responsables de cada objetivo y de los planes de acción necesarios para implementar cada una de las medidas; los recursos que se verán implicados y un sistema de seguimiento y evaluación del plan, creando un sistema de indicadores.

Para ello, se ha constituido un comité coordinador para la elaboración del Peahep, que cuenta con la participación de profesionales de reconocido prestigio de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, el Servicio Andaluz de Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Las funciones de este grupo de trabajo serán, entre otras, las de establecer objetivos comunes, orientar la ruta de trabajo y las tareas a desarrollar y delimitar el marco referencial desde el que se está construyendo el Plan Andaluz para el Abordaje de la Hepatitis.

Los esfuerzos para combatir las hepatitis virales deben centrarse en crear conciencia sobre la enfermedad; mejorar la prevención mediante la promoción de la vacunación, el sexo seguro y las prácticas seguras de inyección; y garantizar un acceso equitativo a las pruebas y el tratamiento para todos los que lo necesiten.

En Andalucía se están realizando otras acciones, fundamentalmente relacionadas con el conocimiento de la epidemiología de las personas con hepatitis C, la detección precoz en los grupos de riesgo establecidos, el diagnóstico microbiológico en un paso único, el tratamiento con antivirales de acción directa o sinergias con el Plan Andaluz frente al VIH /SIDA, como la oportunidad del programa Focus para realizar un cribado conjunto incluyendo VHC, ya que aún existe un porcentaje no desdeñable de personas con hepatitis C que desconocen su situación y que deben ser identificadas con el doble objetivo de evitar la progresión de la enfermedad a nivel individual y de evitar la transmisión a nivel colectivo.

En su intervención, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica también ha resaltado la guía de cribado de la infección por VHC, que recoge las indicaciones del Ministerio de Sanidad sobre el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y la vinculación de las personas diagnosticadas al seguimiento y tratamiento, en el marco del Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud.

El objetivo de esta guía es promover el diagnóstico precoz de la infección por el VHC y la vinculación de las personas diagnosticadas al seguimiento y tratamiento.