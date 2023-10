Salud llama a vacunarse de gripe y covid, tras una primera semana con el 14% y el 12% en mayores de 85 años

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha hecho un llamamiento a la vacunación contra la gripe y la covid-19, tras una primera semana en la que ha llegado, respectivamente, al 14 y el doce por ciento de la población mayor de 85 años.

Así lo ha indicado en Bedmar (Jaén), donde ha inaugurado la reforma del centro de salud, y a preguntas de los periodistas sobre ese proceso, cuya segunda fase comienza precisamente este lunes. La campaña se inició la semana pasada con personas internas en centros residenciales de mayores y de discapacidad, la población general de 85 años o más y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios.

"Este lunes empezamos ya con mayores de 70 años, con embarazadas, con los niños de seis meses a cuatro años, grandes dependientes y sus cuidadores profesionales y todos, independientemente de la edad, con patologías graves que también empiezan su vacunación esta semana", ha explicado.

En cuanto a los primeros datos de esta campaña de gripe y covid, la consejera ha precisado que se está "en un 40 por ciento en residencias y centros de discapacidad en vacuna de gripe y en un 38 en covid", mientras que en los mayores de 85 años, que es de "un 14 por ciento de gripe y un doce de covid".

Al respecto, ha matizado que fue una semana con "un puente" por la festividad del 12 de octubre, "y los servicios sanitarios también funcionan de manera distinta". En todo caso, ha hecho un llamamiento a los andaluces, que "siempre son y han sido muy responsables, para que se vacunen" de la gripe y el covid, punto en el que ha recordado que "es a partir de los 60 años, además de las embarazadas y de los niños.

Igualmente, en una época en la que, además, "ya empiezan a circular todos los virus respiratorios", ha pedido "estar pendientes también de medidas de seguridad", como pueden ser el uso de la mascarilla, el lavado de manos y gel hidroalcohólico, así como "no estar en lugares masificados esas personas que son vulnerables y que tienen que tener un cuidado especial".

La titular de Salud ha señalado que el covid "todavía no se ha convertido en un virus estacional, sigue siendo un virus que nos acompaña continuamente", de forma que, "cuando suben los contactos sociales, cuando hay un puente, cuando hay una fiesta, también aumenta el número" de casos.

No obstante, ha destacado que "lo importante es que no existe una afectación asistencial". "No tenemos una tensión en nuestros hospitales, que eso era cuando estábamos en la época más grave de la pandemia, lo que nos preocupaba y era no tener un remedio, como eran las vacunas, y tener los hospitales tensionados por el número de personas hospitalizadas. Eso ya no pasa, pero eso nos quita que tengamos que estar vigilantes", ha dicho.

BRONQUIOLITIS

Por otra parte, aunque sin dejar el ámbito de la vacunación, García ha apuntado que se mantiene la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causa principal de infecciones de vías respiratorias como bronquiolitis o neumonía.

"Estamos muy contentos. Desde el 1 de octubre hasta ahora se han vacunado el 72 por ciento de los niños que han nacido, son 1.200 niños los que se han vacunado. Y, desde que empezamos el 25 de septiembre con la vacunación, estamos en el 70 por ciento de los niños, que son 127.000 niños", ha detallado, no sin valorar que son "cifras muy importantes".