Salud lanza "un mensaje de tranquilidad" ante la neumonía infantil en China y niega estar frente a "una nueva pandemia"

La consellera de Salud, Manuela García, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" ante el aumento de casos de neumonía infantil que se están reportando en China y ha negado estar "ante una nueva pandemia".

Así ha respondido la responsable del ramo sanitario a la pregunta formulada, en el pleno del Parlament, por la diputada de Vox María José Verdú, quien ha pedido a la consellera "no crear alarmismo social, pero tampoco mirar hacia otro lado ante signos de alarma".

Al respecto, García ha insistido en que la decisión de vacunar a todos los bebés contra la bronquilitis "no tiene nada que ver con el aumento que se está reportando en China". "De hecho, es una decisión tomada para proteger a nuestros lactantes en el periodo en el que el virus está circulando", ha matizado.

Además, ha recordado que el país asiático fue "muy restrictivo" durante la pandemia del coronavirus, lo que puede conllevar a que ahora aparezcan más brotes respiratorios.

Para finalizar, ha asegurado estar "satisfecha" de la protección de la que se pueden beneficiar los bebés lactantes de la Comunidad, lamentando que "hasta que este Govern no tomó posesión no se sabía si los bebés de Baleares iban a ser inmunizados o no contra el virus".