Salud espera que Función Pública emita el informe de incompatibilidad o no del exviceconsejero esta misma semana

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este jueves que espera que Función Pública, de la Consejería de Justicia, emita "en breve, en esta semana" el informe sobre incompatibilidad o no del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán tras conocerse su contratación por la aseguradora privada Asisa.

En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del Plan Bucodental de Andalucía, la responsable andaluza de Salud ha apuntado además que será el órgano de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el que "tendrá que estudiar si efectivamente podemos o no contratar" como Administración con Asisa.

Catalina García ha mantenido que el exviceconsejero y ex gerente del SAS no comunicó su vuelta a la privada lo que habría permitido poder contar antes con el informe de incompatibilidad o no. En cualquier caso, ha insistido en que "cuando una persona accede a un cargo público político tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar".

Igualmente, ha recordado que Miguel Ángel Guzmán "viene del ámbito privado" y que "tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley" después de presentar su dimisión por "motivos personales", como se argumentó en diciembre al conocerse su marcha. "No vamos a hacer nada que incumpla la Ley. Les dejo tranquilos con eso", ha apostillado la consejera de Salud.