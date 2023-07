Salud dice que los productos de la empresa del informe de Intervención están "validados" y no ve dictamen "desfavorable"

Tras avisar el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de un "informe" de la Intervención de la Junta de Andalucía que detecta "incumplimientos" en adjudicaciones urgentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 2020, en el marco de la pandemia de Covid-19, la Consejería de Salud ha alegado que los productos de esta entidad "han sido validados por la autoridad competente" y que "no existe una consideración expresa como desfavorable" por parte de la Intervención.

Frente a las declaraciones de Espadas, que ha señalado adjudicaciones a la empresa Torroval y López SL, "dedicada al transporte por taxi" y que cambió "rápidamente su objeto social en marzo de 2020, siendo una de las principales contratistas de emergencia del SAS"; la Consejería ha difundido un listado de puntos argumentativos defendiendo que dicha empresa opera en el sector del "suministro de material sanitario" y sus productos "han sido validados por la autoridad competente".

"Ante la escasez de productos sanitarios de protección frente al virus, muchas empresas con una actividad concreta diversificaron su producción, fabricando material sanitario", señala la Consejería, exponiendo que la citada empresa continúa vendiendo material sanitarios y "sigue concurriendo a las licitaciones" de la Junta y obteniendo "diversos" contratos.

"Desde las plataformas de compra (de la Junta) se valoró dos cuestiones claves: la calidad del producto y su buen precio. Además, se priorizó que se tratase de una empresa andaluza", esgrime la Consejería, detallando que la Administración sanitaria adquirió a esta entidad productos por valor de unos 2,42 millones de euros, como guantes, batas o jeringas.

Además, tras señalar Espadas que la Intervención de la Junta indica expresamente un contrato de 4.779.500 euros con esta compañía advirtiendo de que no inició la prestación en el plazo legalmente establecido --y, "por tanto, debió ser tramitado por un procedimiento ordinario"--, así como que "no consta la conformidad del responsable de la adjudicación ni el acta de recepción positiva de la inversión"; Salud asegura que "no existe una consideración expresa como desfavorable".

La Intervención, según Salud, emitió una "opinión modificada con salvedades" y certificó que "una vez verificado, consta en la muestra entregada que sí contienen acta de recepción (de los materiales comprados) del órgano competente".