Salud dice que las listas de espera son "una prioridad de este Gobierno": "Nuestro número no puede ser el que tenemos"

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Antonio López, ha afirmado que "es una prioridad de este Gobierno y de este Departamento de Salud el abordar de una forma prioritaria el tema de las listas de espera", que en primera consulta se sitúa en más de 60.000 personas.

"Estamos en el techo de la lista de espera en la serie histórica, por lo tanto nunca puede ser satisfactoria la impresión que desde la dirección general se haga de esa lista de espera", ha señalado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Según López, "el tema de la lista de espera no solo es el número de las personas que están en lista de espera", si bien es "un número llamativo" y "que impresiona". "Tener más de 60.000 personas esperando un diagnóstico, una primera consulta, es una medida de la accesibilidad de la población navarra a su sistema sanitario muy mala. No puede ser de otra forma", ha subrayado.

Sin embargo, ha explicado que "no sólo hay que contemplar el número de personas que necesitan espera, sino hay que contemplar cuál es la espera que esas personas tienen en cuanto a días de espera, donde el dato ya no es tan malo". "Eso no quita gravedad al número en sí, pero hay que contextualizarlo siempre. Podemos tener 100.000 personas en la lista de espera, pero si esperan dos días, esa lista de espera no es relevante. No es el caso", ha dicho, tras indicar que en Navarra el tiempo de espera media es superior a los 70 días.

"Estamos en la media nacional, pero nuestro número evidentemente no puede ser el que tenemos ahora. Por tanto, es una prioridad de este gobierno y de este Departamento de Salud el abordar de una forma prioritaria el tema de las listas de espera. No solo las listas de espera, sino el contexto de accesibilidad que supone en la población de Navarra al sistema sanitario", ha incidido.

Así, ha señalado que se trabajará en las listas de espera "no solo de primeras consultas, que es lo más llamativo, sino de atención primaria, lista de espera quirúrgica, pruebas diagnósticas, etcétera". "La accesibilidad es la línea prioritaria en este momento del Departamento de Salud", ha asegurado.