Salud destaca que las ofertas de enfermería que hacen los hospitales "se están cubriendo" y "enfermeras hay"

La viceconsejera de Salud y Familias de la Junta, Catalina García, ha afirmado que "los diferentes hospitales en la provincia de Jaén están haciendo ofertas de enfermería" y "se están cubriendo", de manera que "enfermeras hay".

Así lo ha indicado este viernes a preguntas de los periodistas después de que el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén haya alertado de "la falta de enfermeras para Navidad", tras el cese de sus contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la marcha a otras comunidades autónomas.

García ha apuntado que "cuando se hizo la renovación de contratos, se renovó en Atención Primaria, no al cien por cien de las que ya estaban, sino al 120 por ciento". De este nodo, "se contrataron más y los médicos de familia, igualmente".

Ha añadido que, "desde aquella fecha en que se hizo esa renovación de contratos hasta ahora, se han contratados 1.100 enfermeras más". Además, "se siguen haciendo ofertas ya fuera de bolsa, porque la bolsa está agotada", y "se cubren porque sigue habiendo enfermería, que no está en bolsa, pero está en bolsas adicionales o en currículum, porque son la enfermera que han acabado ahora".

En este sentido, la número dos de Salud y Familias ha destacado que, "por ahora, las ofertas que están haciendo los hospitales se están cubriendo" y, "si se están cubriendo, enfermeras hay".

"Las ofertas que están haciendo los hospitales o las áreas sanitarias o los distritos sanitario de Atención Primaria se están cubriendo con enfermeras que no están en bolsa porque las últimas dos promociones de enfermería no están en bolsa. Y esas enfermeras son las que están atendiendo a esa llamada y cubriendo los puestos", ha apostillado.

Por otro lado, se ha referido a la situación de los médicos especialistas y ha indicado que se viene avisando de que "no hay", puesto "no ha habido una previsión previa" de los que se iban a jubilar. Al hilo, ha agregado que, a pesar de que desde hace tres años la Junta "ha aumentado las plazas MIR hasta el máximo", estos profesionales "no salen mañana", dado que "tienen un periodo de formación muy largo".

"Hemos pedido al Ministerio que agilice los certificados de extracomunitarios y que aumenten las unidades docentes que desde Andalucía hemos pedido y que no se nos han autorizado. Cuando nos lo autoricen, nos permitirá tener más MIS y esos MIR saldrán dentro de equis años", ha comentado.

De ahí, que mientras tanto, la viceconsejera haya abogado por poder "contratar extracomunitarios" e "ir solventando los problemas" actuales, ya que "ese déficit de profesionales" se mantendrá "en toda España".