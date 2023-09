Salud defiende sus medidas de captación y afea al PSIB "la situación de déficit de profesionales" que dejan

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido las medidas de captación y fidelización aprobadas recientemente y ha reprochado las críticas del PSIB cuando "han liderado la sanidad ocho años y han dejado una situación de déficit de profesionales médicos y en todas las áreas asistenciales".

Así ha respondido la titular de Salud a la pregunta formulada por la diputada del PSIB y exconsellera de Salud, Patricia Gómez, quien ha cuestionado que medidas como retirar el requisito del catalán en la Sanidad ayuden a captar profesionales.

"Es asombroso que venga de usted, que ha sido la persona que ha liderado la sanidad durante ocho años y sabe cómo deja la situación", ha reprochado García a Gómez.

En esta línea, la consellera ha asegurado que su departamento "no niega la realidad" y, por ello, han creado un paquete de medidas "que incluyen seguridad jurídica en zonas de difícil cobertura y crea áreas de muy difícil cobertura", entre otras cuestiones.

De su lado, Gómez ha criticado que la primera medida que tomen sea de un "impacto absolutamente desconocido" y ha censurado que la eliminación del requisito del catalán se deba a un "posicionamiento ideológico para contentar a Vox".

Respondiendo a las críticas socialitas, la consellera ha opinado que "llama la atención" que Gómez "salte con la crítica del requisito lingüístico cuando hace nueve meses defendía en el plan de estabilización la exención del requisito".

"No se han hecho los deberes, falta registro de profesionales sanitarios autonómicos y, sin eso, no hay posibilidad de realizar un plan de recursos humanos en salud y no se puede ver cómo está actualmente la sanidad", ha finalizado García.