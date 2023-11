Salud declara no apta para el consumo el agua de Arroyomolinos de León

ARROYOMOLINOS DE LEÓN (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Huelva, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua distribuida en el municipio de Arroyomolinos de León por superar los límites de turbidez permitidos motivado por un desprendimiento del terreno en el embalse desde el que se abastecen.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, según una nota de prensa, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

El agua deberá someterse como mínimo a una filtración por arena, u otro medio apropiado, antes de desinfectarla y distribuirla a la población. Así como otras medidas conducentes a la restitución de los valores paramétricos normales, como la limpieza del depósito o purgas necesarias. Posteriormente, subsanada la causa que ha originado el incumplimiento, se deberá analizar diariamente la turbidez hasta que los valores vuelvan a los límites permitidos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León deberá proporcionar a la población afectada agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación. En caso de que se opte por distribución móvil deberá solicitarse el informe sanitario vinculante de la Delegación Territorial.