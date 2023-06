Salud asegura que "no se privatizará ninguna lavandería" hospitalaria y que "se irán mejorando las condicione laborales"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado en el Pleno del Parlamento que "no se va a privatizar ninguna lavandería" en hospitales públicos de Andalucía, un servicio que "se irá mejorando gradualmente", así como las condiciones laborales de los profesionales que en ellas trabajan.

Así ha respondido la consejera a una pregunta planteada por el diputad de Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha señalado que este jueves se están concentrando en la puerta de este Parlamento las trabajadoras de los servicios de lavandería de los hospitales públicos de Andalucía por "la disminución paulatina de la plantilla" y "el empeoramiento de sus condiciones", para añadir que llega el verano y "no se hacen las contrataciones que se hacían en años anteriores".

De este modo, la consejera ha incidido en que "no" se quiere privatizar el servicio de lavandería en hospitales, sino "todo lo contrario". "Es verdad que tenemos unos servicios de lavandería defectuosos, con una maquinaria muy antigua", pero también "resonancias magnéticas obsoletas o respiradores en la UCI obsoletos", y por tanto "hemos empezado por lo que en un hospital y en la atención asistencial es prioritario y ahora, por supuesto, vamos a las lavanderías".

Por tanto, la intención de esta Consejería y del gobierno de la Junta de Andalucía "es todo lo contrario de lo dice en los medios de comunicación", porque "aquí vamos por el camino de lo público". "Queremos mejorar las lavanderías de los hospitales en Andalucía, lo vamos a ir haciendo poco a poco y gradualmente, y mejorar las condiciones laborales de los profesionales", ha enfatizado García, quien ha insistido en que "no se va a privatizar ninguna lavandería en Andalucía".

"CADA VEZ SE DERIVA MÁS PORCENTAJE DEL TRABAJO A EMPRESAS PRIVADAS"

Por su parte, José Ignacio García ha lamentado que las máquinas de estos servicios "son antiguas, no se reemplazan, no se arreglan" y esto "pasa en todos los hospitales públicos de Andalucía", donde, además, "falta personal y hay malas condiciones laborales", una situación que García no entiende si la consejera asegura que "no se quiere privatizar el servicio".

"Creo que lo que se está haciendo es que el servicio cada vez funcione peor, a pesar de lo bien que lo hacen los trabajadores y trabajadoras, para ir derivando cada vez más porcentaje de todo lo que se trabaja allí a empresas privadas", ha afirmado García, y la prueba "es que se comprometieron a que como máximo se llegara a un 10% de derivación de la ropa a las empresas privadas y hoy está por más de un tercio de esa ropa".