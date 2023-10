Salud afirma que no ha incumplido ningún compromiso para el Área Sanitaria Sur y que no comparte dividirla

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha asegurado este jueves que Salud no ha incumplido ningún compromiso con los sindicatos sanitarios respecto al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y que, aunque si se comprometió a estudiar su propuesta de dividir dicha área sanitaria, no comparte la postura de los sindicatos al respecto.

Así lo ha afirmado Botella en rueda de prensa después de que la Junta de Personal de la referida Área Sanitaria Sur haya anunciado este mismo jueves "un otoño caliente" si la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía no cumple lo que suscribe, en relación al "acuerdo firmado el pasado 15 de julio de 2022, para la división de la macro Área Sanitaria Sur de Córdoba en dos áreas sanitarias de menor tamaño, una para la Campiña y otra para la Subbética".

Ante esto, Botella ha asegurado, que más allá de haber acordado con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado enero la división "electoral" del Área Sanitaria Sur de Córdoba, de cara los comicios sindicales, no hubo más compromisos por parte de Salud, mientras que, respecto "a las otras cuestiones de las que se hablaron, lógicamente, nosotros nos comprometimos a estudiarlas, lo que eso no significa hacerlas de manera inmediata y, sobre todo, se estudiarán cuando toque".

Así, Botella ha dejado claro, en cuanto al "tema de la división del Área" Sanitaria Sur de Córdoba en dos que en Salud "no compartimos los argumentos que ellos (los sindicatos) esgrimen, pero, en cualquier caso, cuando se elabore el próximo mapa sanitario de Andalucía, pues lógicamente se verá el tema del Área Sur, aunque vaya por delante que nosotros no compartimos sus planteamientos, porque nosotros entendemos que no ha habido en absoluto ningún menoscabo de la calidad asistencial y que no ha aumentado la población de referencia, ni nada de nada".

Ahora bien, según ha indicado, "el tema de las unidades electorales", en cuanto a dividir en dos el Área Sanitaria Sur de Córdoba para las elecciones sindicales en 2024, en Salud sí entendieron "que podía ser razonable, porque claro, al integrarse el Hospital de Montilla y el Hospital de Puente Genil, que estaban fuera del SAS, pues efectivamente había un incremento de personal sanitario al que representar y entendimos que podía tener la cosa su lógica".

En cualquier caso y respecto a la reunión que, por dos veces este año, le han pedido desde la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur sin llegar a tener respuesta, Botella ha dicho "el lunes" próximo estará "encantadísima de hablar con los representantes del personal del Área Sur", pues ella cree que "es fundamental el diálogo", si bien ha advertido que, "por supuesto, el diálogo no siempre tiene que acabar con que estemos todos de acuerdo", pero que ella está dispuesta al "diálogo y a intercambiar impresiones".