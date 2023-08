Salma Paralluelo: "El sentir que puedes ayudar a otras niñas y que les inspiras es lo mejor, es increíble"

Cree que el foco "se ha desviado" por el 'caso Rubiales' y subraya: "Se tiene que recordar que hemos quedado campeonas del mundo"

La jugadora de fútbol y ganadora de la Copa del Mundo femenino, Salma Paralluelo, ha trasladado su satisfacción por lo que representa este hito y lo que puede suponer a las generaciones más jóvenes: "El sentir que puedes ayudar a otras niñas a soñar en grande es lo mejor, ver que inspiras y puedes ayudar a la gente es lo mejor, es increíble".

En el fútbol femenino, ha añadido, hacen falta referencias y, ahora, "con un hito así se remarca que las niñas pueden soñar y salir a la calle a jugar al fútbol y es momento de soñar y tirar para adelante. Es un orgullo que podamos ser inspiración y que hagan lo que quieran, disfruten y sean felices".

Salma Paralluelo ha asistido al Ayuntamiento de Zaragoza, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Natalia Chueca, y también se ha reunido con los portavoces de los grupos municipales.

En declaraciones a los medios de comunicación y sobre el 'caso Rubiales' ha opinado: "el foco se ha desviado y hay que remarcar que hemos ganado el Mundial de Fútbol. Todas las compañeras le dan el apoyo máximo a Jenni y se tiene que recodar que hemos quedado campeonas del mundo, que es lo que parece que se ha olvidado".

Precisamente, este hito deportivo logrado en Sidney les ha supuesto a las jugadoras estar en "shock". Ha reconocido que les costará días asimilarlo porque es "algo muy grande y con el paso de los años lo valoraremos más, pero todas intentamos ver que es algo excepcional, un hito y lo intentamos celebrar como tal con todo el país que nos ha apoyado".

HIJA PREDILECTA

En la recepción en el Ayuntamiento, la alcaldesa le ha recordado que este año será nombrada Hija Predilecta durante el acto institucional que da inicio a las fiestas del Pilar.

Salma Paralluelo ha agradecido las palabra de la alcaldesa y todo el "apoyo, amor y mensajes de la ciudad". Ha reconocido que es un "honor" recibir esta noticia de ser Hija Predilecta y ha explicado que al estar estos días "en la burbuja de la competición" no había tenido tiempo de hacerse a la idea. "Ha sido una alegría y un orgullo para mi y mi familia".

Asimismo, ha comentado que está "muy contenta de llevar a Zaragoza por el mundo y haber logrado un hito así, que puede ser un antes y un después para las nuevas generaciones porque es un gran logro".

"Estoy --ha abundado-- muy agradecida de que se me acoja así, en mi tierra, de donde me siento y donde he dado mis primeros pasos y, qué menos, que agradecer todo este cariño cada vez que vengo aquí"

Sobre su presencia en el acto institucional de entrega de medallas y reconocimientos ha dicho que le encantaría venir a recogerlo aunque dependerá de los compromisos deportivos. "Si tengo libre seguro que me acerco".

"FUERZA, TALENTO Y PERSEVERANCIA"

La alcaldesa ha tenido unas emotivas palabras para la deportista de la que ha elogiado su "fuerza, talento y perseverancia" a la que ha dado la enhorabuena por el título mundial.

"Nos sentimos muy, muy orgullosos de que seas una jugadora de Zaragoza, de San José, todos los vecinos están muy orgulloso y la fiesta que vivimos el 20 de agosto en el pabellón municipal Siglo XXI así lo constata".

Natalia Chueca ha relatado que cuando el Ayuntamiento estaba con los preparativos para abrir las puertas del pabellón a los ciudadanos el domingo 20 de agosto "no se sabía la respuesta, pero se llenó". "Para celebrar el triunfo --ha agregado-- vimos en primer persona que Zaragoza te quiere, está contigo y estamos muy muy orgullos".

Chueca ha agradecido que Salma Paralluelo haya aceptado recibir el título de Hija Predilecta y ha subrayado: "nos sentimos muy honrados y queremos que tu trabajo sea inspiración para las niñas que inician su carrera deportiva".

Asimismo, ha hecho notar que para llegar donde ha llegado Salma Paralluelo "hace falta tesón y esfuerzo" y ha hecho extensivas las gracias a la familia de la deportista porque "hay mucho esfuerzo personal detrás y sacrifico para acompañarla a los entrenamientos y son momentos complicados".