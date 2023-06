La Sala Negra de Logroño presenta una programación especial para las fiestas de San Bernabé

La Sala Negra de Logroño ha anunciado su programación especial en San Bernabé. Durante este período festivo, la Sala Negra se convertirá en el epicentro del teatro y de la comedia, ofreciendo cuatro espectáculos de primer nivel que deleitarán al público logroñés.

Este festival se suma a las propuestas de toda la ciudad para estas fiestas e incluye compañías riojanas, navarras y vascas, para ofrecer al público logroñés una experiencia única llena de emociones, risas y sorpresas.

Además la sala ofrecerá una consumición para todos los asistentes al festival.

"Estamos muy contentos de participar en las fiestas de la ciudad con esta programación especial en San Bernabé. Es una oportunidad para que el público disfrute también del talento teatral local y nacional, y sumergirse en la magia del teatro y de la comedia", expresó Alejandro Ramonda, director de Sala Negra.

Sala Negra invita a todos los logroñeses y visitantes a unirse a esta fiesta teatral y disfrutar de las magníficas actuaciones que se llevarán a cabo del 8 al 10 de junio en la Sala.

PROGRAMA:

Jueves 8 de junio, 20,30 horas. De esto también se sale (TEATRO)Este es el viaje más alucinante que puedes hacer sin levantarte del asiento. Bueno, este.., ¡y el del ayahuasca!. Alazne Etxebarría nos trae su último show a la sala... ¡no te lo pierdas!

Precio: 14? (incluye consumición)

Aquí las entradas: https://bit.ly/3g5CCBL

Viernes 9 de junio, 22,30 horas. TupperSex Magic - San Bernabé Edition (CANALLA). Un espectáculo de humor y magia. Una comedia desternillante, picante e irreverente para las fiestas logroñesas.

Precio: 14? (incluye consumición)

Aquí tu entrada: https://bit.ly/3sekzx0

Sábado 10 de junio, 20,30 horas. Don Quijote de La Rioja (TEATRO)En un lugar de la mancha...¡Mentira fue aquí, en La Rioja!De cuyo nombre no quiero acordarme... No quiero, no. No puedo. No puede acordarse. Porque no lo vivió. Lo escucho. Lo robó.

Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes.Molinos, gigantes, Sierra de la Demanda, Logroño, Fiestas de San Mateo... todo partió de mí.

Hoy por fin descubrirán toda la verdad sobre Don Quijote de la Rioja.

Espectáculo de teatro con la participación del público que incluye sorteos y regalos al respetable.

Precio: 14? (incluye consumición)

Aquí las entradas: https://bit.ly/3Uf4G5B

Sábado 10, 22,30 horas. La vida moderna me queda grande (CANALLA)"La vida moderna me queda grande" es un espectáculo de humor en el que Rakel te cuenta que no sabe ni a qué generación pertenece. Lo único que tiene claro es que es una periodista nada cotilla que llegó a la comedia por curiosidad. Probó el Stand Up hace 8 años y desde entonces no ha parado de hacer reír.

Lo mismo te hace una entrevista que un monólogo. De pequeña quería ser cantante y por eso canta en la ducha y da la nota en el escenario.

Pero si quieres saber más de ella, mejor te vienes y así te cuenta que es de pueblo, que le gusta el vino y que tiene mala letra. ¿Te parece?

Precio: 14? (incluye consumición)

Aquí las entradas: https://bit.ly/3VPhm42

Para más información sobre la programación del festival, las entradas, visita nuestro sitio web sala-negra.com