Sáhara.- Marruecos reitera que solo aceptará negociar la aplicación de su plan de autonomía para el Sáhara

La UA y el Polisario alertan de la grave situación de Derechos Humanos en el Sáhara bajo ocupación marroquí

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha reiterado este domingo que su Gobierno está dispuesto a negociar sobre la base de la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y solo sobre esa base, rechazando así cualquier posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación para la antigua colonia española.

"Marruecos desa encontrar una solución en el marco de la iniciativa de autonomía marroquí y nada más que la iniciativa de autonomía marroquí", ha afirmado Burita en una entrevista con RFI y France24 desde Adís Abeba, donde ha participado en la 35ª Cumbre de la Unión Africana, según recoge la agencia de noticias marroquí MAP.

"El marco es el de mesas redondas con la participación de la parte real en este conflicto regional", ha añadido, en referencia a Argelia, a quien Rabat considera responsable del conflicto por su apoyo a las milicias del Frente Polisario.

Burita ha subrayado que Marruecos "está en su territorio y está en defensa propia. Nunca ha buscado la confrontación. Marruecos está por una solución en el marco de las Naciones Unidas, en el marco de la autonomía bajo la soberanía marroquí", ha explicado Burita. "Son ellos los que rechazaron las resoluciones del Consejo de Seguridad, no Marruecos", ha asegurado.

En cuanto a la decisión de Argelia de romper relaciones diplomáticas con Marruecos, Burita ha señalado que es la prueba de que es "la verdadera parte en este problema". "Argelia está en el exceso y lo excesivo es insignificante", ha remachado.

Al ser interrogado por la posibilidad de un enfrentamiento militar con Argelia, Burita ha señalado que "Marruecos no está en la escalada". El planteamiento del rey Mohamed VI es "no ir a la escalada y centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos desune".

Además, Burita ha destacado este domingo que este año no se ha incluido ninguna referencia a la cuestión del Sáhara Occidental en los informes anuales de la Unión Africana sobre Derechos Humanos, el informe del Consejo de Paz y Seguridad de la UA y el informe sobre la situación humanitaria en el continente.

Por otra parte, Burita ha mencionado el "creciente vínculo entre los grupos separatistas y el terrorismo" en declaraciones a la agencia de noticias marroquí MAP sobre la inestabilidad en varios países africanos.

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA ha manifestado en su informe anual la "necesidad urgente de revitalizar los esfuerzos para facilitar una resolución definitiva del conflicto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acta Constitutiva de la UA" y se ha mostrado "profundamente preocupado" por "la reanudación del enfrentamiento militar entre la RASD y Marruecos".

Además, el Consejo de Paz y Seguridad ha convocado una cumbre virtual a nivel de Jefes de Estado sobre la situación en el Sáhara Occidental para el 16 de febrero.

PRESENCIA SAHARAUI

En la cumbre de Adís Abeba también ha estado presente Brahim Gali, líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por la Unión Africana y miembro de pleno derecho del organismo.

Gali ha destacado que el Consejo de Paz y Seguridad ha expresado "claramente" por la situación de Derechos Humanos en la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos y por el "saqueo ilegal" de sus recursos naturales.

Además, Gali ha trasladado a los líderes africanos su "gran preocupación" por los "sucesivos y peligrosos acontecimientos" tras el fin del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario desde el 13 de noviembre de 2020.

"Las fuerzas marroquíes han atacado a civiles saharauis indefensos y a civiles de países vecinos con armas avanzadas, lo que sugiere una política de exterminio sistémico", ha apuntado Gali. Además, "los territorios saharauis bajo ocupación marroquí han sido testigos de un aumento en las violaciones de los derechos humanos".

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego de 1991 fue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

Además, el Polisario da por roto el alto el fuego de 1992 tras el desalojo de activistas saharauis del paso fronterizo con Mauritania de Guerguerat por fuerzas militares marroquíes en noviembre de 2020. Rabat considera la zona entre el puesto y la frontera con Mauritania como 'tierra de nadie', mientras que el Frente Polisario lo considera territorio propio.