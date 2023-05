Sagardui rechaza "el desmantelamiento" de Osakidetza y destaca que la huelga se haga en campaña electoral

Espera que el paro tenga "la menor incidencia posible" y admite que hay "ámbitos de mejora" que solo se pueden abordar mediante el diálogo

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha rechazado que exista un "desmantelamiento" del Servicio Vasco de Salud y ha destacado que la huelga de dos días convocada por los sindicatos se realice en plena campaña de las elecciones municipales y forales en Euskadi. Además, espera que el paro tenga "la menor incidencia posible" en Osakidetza y ha admitido que hay "ámbitos de mejora", pero "solo" se pueden abordar mediante el diálogo.

ELA, Satse, LAB, SME, CC.OO. y UGT han iniciado este jueves dos días de huelga y convocado manifestaciones en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, con concentraciones en centros de atención primaria.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sagardui ha vuelto a rechazar que haya "un desmantelamiento" de Osakidetza y ha preguntado a los sindicatos en qué se basan para realizar esta acusación.

Según ha apuntado, existen "cuatro pilares de crecimiento y consolidación" del Servicio Vasco de Salud. En cuanto a personal, se haha referido a las OPE, para asegurar que en estos momentos hay 11.000 plazas de un total de 32.200 puestos de estructura "que están en proceso de ser cubiertas definitivamente". En esta línea, ha recordado que la OPE 2018-2019 están pendiente de que salgan los resultados provisionales para conocer antes de la realización de los exámenes de la OPE 2020-21-22.

En presupuesto, según ha aclarado, esta creciendo en torno al 6%, porque es "una apuesta prioritaria" del Gobierno Vasco. "Somos la comunidad que más dinero invierte en salud por cada ciudadano. Superamos los 2.100 euros ahora mismo", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que ayer mismo anunció 30 millones más para incrementar el presupuesto en inversiones de Osakidetza, "que significan infraestructuras, equipamientos técnicos", lo que se suma a los 127 millones previstos inicialmente para inversión.

"Las obras y los proyectos de ampliación están en marcha en todo Euskadi. En todas las OSIs estamos haciendo mejoras, ampliaciones, renovación de equipamientos y, además, a todos los niveles, a nivel hospitalario y también a nivel de atención primaria", ha indicado.

PRUEBAS Y DATOS

La consejera ha señalado que, en materia de investigación e innovación, hay 3.000 personas participando en más de 1.500 proyectos de investigación. "¿Cuál es el origen de hablar de un desmantelamiento de Osakidetza?"; ha preguntado, para asegurar que "aquí están las pruebas, están los datos", de que eso no es así.

Ante la denuncia sindical también de 'bloqueo' en la negociación, Gotzone Sagardui ha asegurado que están "siempre abiertos al diálogo con los sindicatos, pero tiene que haber por ambos lados de los participantes en esas mesas esa voluntad de llegar a acuerdos".

"Esta huelga, en estos momentos, sabemos que se entronca dentro de una estrategia de actuación que a nosotros no nos corresponde valorar, pero no lo olvidemos que estamos en una campaña elecciones municipales y tampoco nos olvidemos que, en el contexto de todo si las comunidades autónomas a nivel del Estado se están dando movilizaciones. No es algo tampoco que se esté dando solo y exclusivamente en Euskadi", ha remarcado.

En todo caso, ha reconocido que "hay ámbitos de mejora, pero esa mejora solo se puede llevar a cabo a través del diálogo". Asimismo, ha remarcado que espera que la huelga tenga "la menor incidencia posible sobre las miles de personas que diariamente atiende Osakidetza, con todo respeto a los derechos de los trabajadores".

FALTA DE MÉDICOS

Sagardui ha admitido la falta de médicos, sobre todo en la atención primaria. "Es un hecho que se da, no únicamente a nivel de Euskadi, también se da a nivel del Estado y a nivel europeo. Nosotros en nuestras organizaciones internas hemos hecho propuestas al Ministerio para tratar de mejorar esta situación, en tanto en cuanto no se pueda completar ese déficit de profesionales existentes, porque son medidas que requieren su tiempo para que puedan tener resultados", ha añadido.

La responsable de Salud ha precisado que son iniciativas que aún no se han puesto en marcha, pero en las que no dejan de insistir. "Hay posibilidades de mejorar esta situación y tratar de reducir el tiempo que va a ser necesario para contar con ese mayor número de profesionales", ha reiterado.

En esta línea, ha asegurado que Osakidetza "no ha amortizado ni una única vacante de las que hay que cubrir en la oferta que realiza continuamente para que se puedan incorporar nuevos profesionales a trabajar en los Osakidetza". "Los llamamientos son continuos, las posibilidades de cubrir esas plazas están abiertas", ha subrayado.

El hecho es, tal como ha mantenido, "que no hay suficientes profesionales en determinadas especialidades", y es "una evidencia que los sindicatos no pueden negar".