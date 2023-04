Sáez se querellará contra Picazo por acusarle de "corrupto" y contra exmarido de asesora cesada por exámenes de Policía

El alcalde de Albacete y candidato del PSOE a la reelección, Emilio Sáez, ha anunciado que se querellará contra la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y candidata a la Alcaldía albaceteña, Carmen Picazo, y contra el exmarido de la asesora cesada, que filtró las conversaciones de WhatsApp en la polémica de los exámenes de acceso al cuerpo de Policía Local.

"Voy a poner dos querellas, una contra el exmarido que ha utilizado una información privada solo para hacerle daño a una persona y otra contra la responsable regional de Ciudadanos porque lo que ayer me llamó, --corrupto-- lo tendrá que demostrar jurídicamente", ha aseverado el primer edil.

Ha sido en declaraciones con los medios, donde ha señalado que, pese a la ruptura del pacto de gobierno que el PSOE mantenía con Ciudadanos, los tres ediles municipales de la formación naranja mantendrán sus competencias en el Ayuntamiento.

Así, Vicente Casañ, Laura Avellaneda y Julián Ramón conservarán sus competencias como concejales del Consistorio, a pesar de que el PSOE anunciara el pasado martes la ruptura del pacto con CS tras las declaraciones de Picazo relativas a la publicación de el diario El Mundo, en la que aseguraban que Sáez era conocedor de la polémica por la filtración de exámenes de la Policía Local.

En este sentido, el alcalde ha dicho que "prima la responsabilidad y el servicio público" y ha defendido a los concejales de Ciudadanos que han continuado con él. "Hay una gran diferencia entre los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y la coordinadora regional, que sí que ha generado una situación que creo que le va a costar explicar, sobre todo en sede judicial".

Del mismo lado, sobre la salida de Arturo Gotor, quien sí que ha renunciando a sus tareas de gobierno en materia de Infraestructuras y Obras Públicas, pero que conserva el acta, Sáez ha dicho que no le sorprende y que sus competencias pasarán a ser gestionadas por el vicealcalde, Vicente Casañ, "con normalidad, tranquilidad y sin generar ruido".

DARÁ FE ANTE NOTARIO

Por último, el alcalde ha avanzado que convocará este mismo miércoles a un notario para que pueda dar fe, junto con el jefe de los servicios informáticos del Ayuntamiento, de que "jamás" ha sido conocedor de esos WhatsApps. "Yo jamás supe nada respecto a los WhatsApps de la Policía Local hasta que Manuel Serrano convocó la rueda de prensa, la noticia de El Mundo no dice si se habla de la Policía Local y no lo dice porque no era verdad, yo no lo sabía", ha aseverado.

En ese encuentro, donde se abrirá el teléfono, también estará presente la Asociación de Periodistas de Albacete.

"Me parece obsceno que los partidos quieran llevar la campaña a un lodazal, yo no era conocedor de esa información, por eso vendrá hoy el notario", ha finalizado.