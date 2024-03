Sáenz de San Pedro dice que la conciliación es un pilar de su política y el PSIB le reprocha que no concrete programas

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido que la conciliación es uno de los "pilares" de la política del Govern y, por su parte, la diputada socialista Silvia Cano, le he reprochado que no concrete "ningún programa de conciliación".

En el debate de una interpelación, a instancias del PSIB sobre política general en materia de conciliación, el conseller ha defendido que la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad son "pilares" de su política.

Asimismo, Sáenz de San Pedro ha subrayado que su departamento tiene el deber de "impulsar medidas que garanticen la corresponsabilidad, conciliación e igualdad". Así, ha hecho hincapié en que la futura ley de conciliación se centrará en estos tres ejes.

En esta línea, ha mencionado que propondrán establecer la conciliación familiar "en el seno de las negociaciones de los convenios colectivos", así como ayudas a las madres que se incorporen al trabajo tras su maternidad.

"Quiero dejar claro que se prevén medidas para la conciliación con la atención de sus familiares dependientes", ha indicado el conseller, destacando que promoverán la creación y ampliación de centros de atención infantil y la mejora de la red pública que presta atención a estos menores.

Por su parte, la diputada socialista ha criticado que el conseller "no haya hablado de ningún programa de conciliación", preguntándole si es que "no conoce" las políticas que hace el Govern en este sentido. "Me habla de una futura ley de conciliación, pero no me dice nada", ha dicho.

Para Cano, el Govern tiene que dar seguridad a las familias de que las políticas que permiten la escuela de verano o la 'matinera' seguirán, considerando que "la seguridad también es conciliación". Además, ha reclamado ayudas para favorecer la conciliación de las familias monoparentales, entre otras cuestiones.