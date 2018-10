El PP saca adelante su rebaja de impuestos con el respaldo de Ciudadanos y de los dos no adscritos

El pleno del Ayuntamiento de Alicante en sesión extraordinaria celebrada este lunes, ha aprobado la propuesta del equipo de Gobierno de PP de llevar a cabo una rebaja del 5% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se haría efectiva a partir del año 2019, gracias a los votos de los grupos del Partido Popular, Ciudadanos, y ambos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte.

La Modificación de la Ordenanza Fiscal ha salido adelante así por 15 votos a favor, mientras que ha recibido el rechazo de PSPV, Compromís y Guanyar Alacant, que con 14 votos han rechazado la medida.

Previamente, el voto de calidad del alcalde, Luis Barcala, ha desestimado la enmienda presentada por Guanyar y Compromís con el objetivo de frenar la rebaja propuesta por el actual equipo de Gobierno 'popular'. Barcala ha tenido que utilizar su voto de calidad para rechazar la enmienda ya que Nerea Belmonte se ha abstenido en la votación y ha provocado un empate a 14 votos.

Sobre este aspecto, el alcalde ha mostrado su "satisfacción" porque una propuesta del equipo de Gobierno "haya salido adelante" y ha agradecido el trabajo a los técnicos del consistorio, así como a los representantes políticos "por el tono mantenido" durante el debate en la comisión de Hacienda y en el pleno.

La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, también ha manifestado su "satisfacción" por el resultado del pleno y ha celebrado que "cinco millones de euros estén en el bolsillo de los alicantinos".

TERCERA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

La sesión extraordinaria también ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal sobre Vehículos de tracción Mecánica, también sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas y la ordenanza fiscal sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

A su vez, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado el tercer expediente de modificación de créditos con el objeto de llevar a cabo inversiones para la ciudad por valor de más de 12 millones de euros antes de que finalice el año.

El expediente ha contado con los votos favorables de Partido Popular, Guanyar Alacant y los dos ediles nos adscritos. Por su parte, Ciudadanos, partido socialista y Compromís se han abstenido.

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Eva Montesinos, ha calificado la rebaja del IBI y la modificación de crédito como medidas "electoralistas" y ha declarado que "benefician a los que más tienen". Además, ha criticado que Barcala se haya respaldado en Belmonte: "Una vez más, se apoya durante un pleno en la concejala que le dio la Alcaldía; la señora que iba en una lista de izquierdas pero que apoya una medida que beneficia a los que más tienen".

Por su parte, Guanyar Alacant y Compromís, también han criticando las dos propuestas. El portavoz de la formación nacionalista, Natxo Bellido, ha incidido en la situación que se encontró el anterior gobierno tripartito y ha criticado al PP por "la falta de consenso".

"Estas inversiones son muy necesarias pero se podía haber contado con las juntas de distrito; no vamos a bloquear algo necesario para la ciudad pero no cuentan con nuestro apoyo en una bajada de impuestos que no servirá", ha matizado Bellido.

Mientras el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, le ha recordado al PP que "estos presupuestos pertenecen a los vecinos y no al actual equipo de Gobierno". Según Pavón, más del 90 por ciento de los proyectos que se ejecutarán y que hoy se han aprobado "las inició el gobierno plural".