Sabrià, sobre la consulta de ERC: "He votado 'Spain Sit and Talk"

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha explicado que ya ha votado en la consulta que el partido celebra este lunes entre su militancia para avalar o no la investidura de Pedro Sánchez sin un acuerdo previo para crear una mesa de negociación, y que lo ha hecho para pedir "Spain Sit and Talk".

"He votado 'Spain Sit and Talk'. He votado sí: para la autodeterminación, la amnistía, los derechos, las libertades y la república catalana, y para decir 'no' al inmovilismo de Pedro Sánchez y el PSOE", destaca en un mensaje en su perfil de Twitter recogido por Europa Press.

Desde las 9.00 horas de este lunes, el partido somete a votación la siguiente pregunta: '¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?'.