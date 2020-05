Sabater (Guanyem) estudia la propuesta del PSC de compartir la Alcaldía y confía en su voto

No han cerrado detalles del acuerdo y Sabater defiende que la prioridad es el pleno de investidura

La exalcaldesa de Badalona (Barcelona) y candidata de Guanyem, Dolors Sabater, ha asegurado este lunes que está valorando la "posibilidad de compartir el liderazgo de la Alcaldía", como ha planteado el PSC, y ha confiado en que los socialistas voten a favor de su candidatura aunque queden detalles por cerrar.

En rueda de prensa telemática, ha señalado que no se han podido cerrar los detalles porque la propuesta ha llegado a pocas horas del pleno de investidura, previsto para este martes a las 12.00 horas tras la dimisión del exalcalde socialista Álex Pastor después de ser detenido presuntamente conduciendo ebrio durante el confinamiento por el coronavirus.

Sabater lo ha dicho tras una reunión entre Guanyem, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem y JxCat, en la que el PSC ha propuesto compartir la Alcaldía con Sabater, empezando ella durante un año y medio, y siguiendo el teniente de alcalde socialista Rubén Guijarro el otro año y medio que faltará de mandato.

Los cinco grupos municipales --todos los del consistorio excepto el PP-- se han reunido para estudiar un acuerdo y tratar de consensuar un alcalde: si ningún candidato logra reunir la mayoría absoluta de cara al pleno de este martes, será investido Xavier García Albiol, que fue el más votado en las elecciones municipales.

Guanyem no comparte que se repartan la Alcaldía un año y medio cada formación, ya que considera que el mandato debe dividirse por su duración total, y no por lo que queda: el PSC ya ha ocupado la Alcaldía un año de los cuatro del mandato --con Pastor al frente--, y Sabater confía en que los socialistas no cambien de postura por este asunto.

"POPULISMO DE DERECHAS"

Sabater ha recordado que son críticos con la opción de dividir la Alcaldía, porque creen que puede debilitar al Gobierno municipal, pero ha señalado que un acuerdo en esta línea con los grupos municipales sin el PP puede "consolidar este bloque de progreso que debe ayudar a frenar el avance del populismo de derechas".

Ha garantizado que Guanyem mantendrá su candidatura pase lo que pase antes del pleno, y ha pedido la confianza del PSC aunque no se hayan podido cerrar detalles: podrían haberlo hecho si la propuesta se hubiera materializado antes, pero cree que había vetos y falta de reconocimiento del PSC hacia ella.

"Nosotros no podemos decir ahora cómo se concretará o qué se hará. Todo esto está en la mesa de negociación", ha dicho Sabater, que ha recordado que el asunto se deberá llevar a la asamblea de Guanyem y que ella fue la segunda candidata más votada, por detrás de Albiol --ella lideró una candidatura que incluía a ERC, que después creó su propio grupo municipal--.

Ha subrayado que el acuerdo que plantea el PSC "sólo es posible si primero hay la elección de la Alcaldía" este martes y ha pedido no avanzar escenarios, en una rueda de prensa en la que también han participado los concejales de Guanyem Nora San Sebastián, Carme Martínez y Toni Flores.

"Ahora vamos al pleno, y después seguiremos trabajando con este compromiso absoluto de confianza", ha garantizado Sabater, que ha insistido en que las concreciones del acuerdo llegarán, aunque sea después del pleno de investidura, y ha dicho que el PSC tiene en sus manos que la ciudad tenga un ejecutivo progresista o uno del PP.