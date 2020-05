Sabater acepta compartir alcaldía con el PSC pero no durante un año y medio

La exalcaldesa de Badalona y líder de Guanyem Badalona en Comú, Dolors Sabater, acepta la propuesta del PSC de compartir la alcaldía de la localidad, pero no está de acuerdo en que cada formación ostente el cargo durante un año y medio, por lo que aboga por negociarlo tras su investidura.

En rueda de prensa, Sabater ha celebrado el "cambio cualitativo en el tono" del PSC, que ha retirado el "veto" a su persona, y ha afirmado que su formación "está de acuerdo en compartir" la alcaldía con los socialistas, "pero no lo está en que sea un año y medio cada uno" porque, a su juicio, "daría fragilidad" al ejecutivo.

Ha recordado así que este acuerdo, que el PSC ha lanzado una hora antes de que esta tarde se reunieran por tercera vez todas las fuerzas de izquierdas del consistorio, lleva gobernando la ciudad un año, por lo que ha abogado por seguir conversando para llegar a un consenso y perfilar la "fórmula concreta" tras la investidura.

"El acuerdo que plantea el PSC sólo es posible si primero hay la elección de la alcaldía", ha dicho para enfatizar que no se trata de un "reparto de cromos", sino de "afianzar el bloque" de izquierdas.

"La prioridad es el pleno. Sabemos que lo que hay encima de la mesa es firme y no tenemos ninguna duda de que mañana el voto será el que se ha manifestado porque hemos aceptado tener en consideración esta posibilidad (de compartir alcaldía con el PSC)", ha insistido antes de aseverar: "Estoy segura que no habrá cambio de posición del PSC por un tema de meses".

Sabater ha evitado concretar los detalles de este proyecto, en el que probablemente también participarían ERC y los comunes, porque no ha tenido "tiempo material" para hacerlo, por lo que ha garantizado que presentarán su candidatura y "definirán y perfilarán" a posteriori cómo repartirse el cargo con el PSC.

"La noticia hoy no es la concreción de ningún acuerdo. Llevamos muchos días con unas negociaciones que no podían avanzar (...), pero ahora sabemos que la candidatura de La Badalona Valenta -con la que concurrieron Guanyem y ERC al 26M antes de deshacerla- está en disposición de tener una mayoría para acceder a la alcaldía", ha subrayado.

Ha recalcado además que todavía no hay documentos firmados y que siguen en pleno "proceso de negociación", pero con el "convencimiento" y la "confianza" de que mañana "será posible que haya una investidura", ello a pesar de que este mismo fin de semana descartaban la posibilidad de turnarse con el PSC.

Preguntada por el cambio de postura, Sabater ha explicado que hasta hoy mismo "no se reconocía el liderazgo de la candidatura de izquierdas más votada", y ha recordado que aunque buscaban "frenar al PP", no era "a cualquier precio": "No es el único objetivo, sino dar garantías de que podemos hacer un programa de gobierno", ha dicho.

De cristalizar el acuerdo entre Guanyem y el PSC, a los cuatro y seis concejales de cada formación, respectivamente, se sumarían los tres de ERC, los dos de los comunes y el de JxCat, por lo que sumarían una mayoría alternativa a los once ediles del PP de Xavier García Albiol. EFE

