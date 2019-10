Sabanés niega que Más País sea una "escisión" de Podemos y pide acabar con definiciones "del siglo pasado"

Ve en los anuncios de PP y Cs, de no bloqueo a un gobierno tras el 10N, "tacticismo electoralista"

La número tres de la lista de Más País por Madrid, Inés Sabanés, ha indicado este lunes que no se puede ver al proyecto político de Íñigo Errejón como una escisión de Podemos, dado que en un espacio del cambio, hablar en esos términos "es del siglo pasado".

"No es momento de hablar ni de escisiones ni de rupturas, ese lenguaje es del siglo pasado. Hacen falta más causas comunes que casas comunes, mas colaboración y trabajo en red que trabajo en sedes", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

De esta manera, la concejal de Madrid y miembro de Equo recuerda que la gran virtud de Podemos cuando nació es que era "un espacio de centralidad", y que durante la conformación de ese espacio, que no ha concluido, se producen "procesos complejos de cambio" que deben terminar en el fin del bipartidismo.

Pero, añade, desmontar el bipartidismo con "una ley electoral de las características de este país, no es un camino sencillo ni fácil". "Creo que al final ese espacio de reconstrucción frente a los esquemas del bipartidismo se va a producir y habrá incluso más reencuentros de los que todo el mundo ve ahora", ha añadido.

NO AL PLANTEAMIENTO "TÁCTICO ELECTORAL"

En cuanto a los acercamientos tanto por parte de PP como de Ciudadanos a facilitar un gobierno de Sánchez, Sabanés opina que tras estos mensajes hay "táctica electoral", y lamenta que esto es exactamente lo que ha llevado al país a la situación de bloqueo actual.

Frente a ese discurso, desde Más País no hablan "de conformar un Gobierno, sino de facilitar un Gobierno de progreso", en el que lo importante son las políticas. "Ver sobre qué bases se configuran las políticas de estos años. Si se habla sobre la descarbonización de la economía, sobre intervenir en el derecho a la vivienda, de la lucha contra la precariedad laboral, sobre las expectativas de la gente joven con empleo precario. Eso es lo importante", ha argumentado.

Para Sabanés, es evidente que entre el PP, Ciudadanos y el PSOE, mas allá del tacticismo electoral, lo que hay "son diferencias insalvables".

Además, recuerda que Más País se lanza con el objetivo de que "no cristalice un espacio de fractura debido a la incapacidad de llegar a acuerdos para construir un gobierno de progreso". Añade que una campaña de "reproches y de culpas" no sería buena porque haría emerger de nuevo "elementos de confrontación". "Frente a la abstención y el no entender por qué tener que ir a votar, queremos un espacio de ilusión", ha añadido.

UN PROGRAMA VERDE Y EL ESPÍRITU DE CARMENA

Sobre el programa, que será base para los futuros acuerdos que pudieran tejer con otras formaciones políticas, Sabanés ha adelantado que el 'green new deal', que redactaron desde Más Madrid para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, es "aconsejable que tenga una adaptación" al plano nacional.

En este sentido, la candidata por Madrid incide en que se debe apostar por las renovables, por la reforestación, la mitigación del cambio climático o el tratamiento de residuos. "Hay que hacer una transición justa hacia un nuevo modelo", ha añadido.

Además, Sabanés asegura que en Más País está bien representada la forma de hacer política de la que fuera alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Señala que existe voluntad de distensión a la hora de acercarse a los conflictos, voluntad de diálogo y de superar la escalada verbal de declaraciones y confrontaciones.

Así, ha señalado que la campaña que armarán para las generales debe expresar su voluntad de trabajo, la voluntad de sumar y de diálogo a la hora de enfrentar temas políticos. "Este país necesita altura política para afrontar sus retos con más capacidad de entendimiento, convivencia y diálogo", ha apostillado Sabanés.

EL ERROR DE HACER NÚMEROS

Con esos mimbres pretenden, asegura, apartarse del error de "hacer números" y jugar al "tacticismo" que han derivado en la repetición electoral. Así, recalca que no quieren ni responder a preguntas sobre si se sentarían en un Gobierno de coalición dado que lo fundamental es permitir que se forme un Ejecutivo de progreso en caso de que se repitan los números de abril para el bloque de izquierdas.

"Ante un momento de especial gravedad, tener la mirada táctica no es bueno para el país. Para mi es fundamental aislar de forma rotunda a la ultraderecha, no se pueden blanquear las cuestiones que se escuchan y que son terribles, no se puede minimizar lo que es. Es un primer elemento y luego ya las políticas concretas.