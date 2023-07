Ruts & La Isla Music presenta 'Miss Lava' en Atardecer Sonoro

La artista isleña Ruts & La Isla Music presentará el próximo 29 de julio en el faro de las piscinas de Bajamar, dentro del encuentro Atardecer Sonoro, algunas de las canciones de su disco 'Miss Lava', que saldrá en noviembre y que incluye los singles 'NCNV' y 'Arriba'.

Tras abrir el pasado 7 de julio la segunda edición del GranCa Live Fest, Ruts & La Isla music aterriza en Bajamar con "las mismas ganas, entusiasmo y fuerza para deleitar a todas aquellas personas que nos quieran acompañar", afirma.

La artista lagunera, junto a su banda, ofrecerá un concierto en el que se escucharán sus canciones más destacadas y los nuevos singles que forman parte de su cuarto disco de estudio 'Miss Lava', trabajo inspirado en la "evocadora fortaleza del paisaje volcánico de Canarias", con el que pretende "reivindicar a su vez la fortaleza de la mujer".

El espectáculo que propone Ruts & La Isla Music sigue manteniendo "un buen equilibrio entre música y mensaje, diversión y reivindicación". Además, ha asegurado que en esta gira "destaca una puesta en escena innovadora con más de una coreografía y que integra cuidadas armonías vocales siempre sustentadas en todos los patrones rítmicos del reggae, al que se le añaden toques de neo soul y un carácter latino". "Por otro lado, el jungle y el house se suman también a un directo sorprendente", añadió.

Por todos estos motivos, y porque "es un espectáculo único en el que la gente se va a divertir, a bailar y a concienciar", Ruts y La Isla Music ha realizado una invitación a la ciudadanía para que acuda al encuentro Atardecer Sonoro el próximo 29 de julio a partir de las 21.30 horas en Bajamar, porque "no se van a arrepentir".

Además, ha recordado que en este encuentro también actuarán Le Good Swing Trio, Paradise Swing Canarias, Baile Social y finalizará con un tributo a The Rolling Stone by the river.

BIOGRAFÍA RUTH BARRETO (RUTS & LA ISLA MUSIC)

Reconocida en 2021 con el Premio Solajero de Cadena Ser Canarias por su trayectoria, Ruts & La Isla Music (cantante, autora, activista musical) lleva casi dos décadas recorriendo los escenarios mostrando su música, una mezcla de Reggae con Neo Soul y aroma latino.

Ruts & La Isla Music ha desarrollado su trabajo de forma independiente, produciendo sus propios espectáculos, así como sus trabajos discográficos que la han llevado a importantes festivales, salas y teatros, como Rototom Sunsplash, Womad, Encuentro Veneguera, Boreal y Arn Blue & Green, entre otros.

Su música se caracteriza por sus letras propias llenas de optimismo, fuerza y compromiso social enmarcadas en un directo que hace vibrar al público con un buen groove, un buen sonido, destacadas armonías vocales e innovadora puesta en escena.

Su experiencia y singularidad la han hecho abrir conciertos de legendarios artistas como la banda inglesa UB40 y compartir escenario con Juanes, Macaco, Gentleman, Chojin, etcétera.

Desde 2014 ha ampliado su actividad cultural produciendo y dirigiendo el festival internacional de Reggae de Canarias, Reggae Can Festival.