Russafa Escènica atrae a 8.497 espectadores y logra una ocupación del 75%

El festival Russafa Escènica, que ha celebrado la edición más larga de su historia con tres semanas de propuestas dentro y fuera del barrio valenciano de Ruzafa, ha congregado a 8.497 personas que asistieron como público. Con un 75% de ocupación, se trata del porcentaje "más alto registrado en cualquiera de sus convocatorias".

Así lo han destacado los responsables del certamen, que detallan que el número de asistentes a la programación de Russafa In, del 20 al 30 de septiembre --estructurada en Viveros, Bosques e Invernadero-- ha sido de 5.490 personas. Esta programación se ha desarrollado en espacios singulares del barrio de Ruzafa y cuyos Viveros han concentrado el mayor interés.

A esa cifra se suman el medio centenar de asistentes a las lecturas dramatizadas de una de las novedades de esta edición, el Semillero Escènico. Por su parte, 1.626 personas han asistido a las actividades paralelas, que se han visto obligadas a ampliar aforo en algunas de sus actividades con lleno total.

La segunda parte de esta octava edición de Russafa Escènica, Russafa OUT, ha reunido en sus siete días de duración, a más de 1.334 espectadores, que han visitado nuevas las nuevas propuestas estructuradas en Parques, Jardín Escénico y Parterre. Mención especial requiere el éxito del Jardín Escénico, un circuito de propuestas de corta duración realizado en el Centre del Carme Cultura Contemporània, que ha triplicado su aforo en visitas durante sus dos días de representación. Tanto en Russafa In como en Russafa OUT se ha colgado el cartel de completo en alguno de sus pases.

En total han sido 22 estrenos, 260 representaciones --respecto a las 350 del año pasado-- y una recaudación de 29.382 euros. La calidad de las propuestas en cartel ha sido reconocida por crítica y público y, a día de hoy, ya existen compromisos por parte de programadores de exhibir varios de los espectáculos de Russafa Escènica 2018 en los próximos meses, avanzan.