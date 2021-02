Rusia usa el ataque de Iglesias a la democracia para mofarse de España y otras noticias que debes conocer

1. Rusia usa el ataque de Iglesias a la democracia para mofarse de España

Europa Press

Las declaraciones de Pablo Iglesias cuestionando la calidad democrática de nuestro país han provocado multitud de reacciones, pero también desde Rusia, donde la portavoz de Exteriores, Maria Zarajova, ha querido lanzar una indirecta al Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que no sabe a quién creer del Ejecutivo tras las palabras de Iglesias y las respuestas opuestas dadas por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

2. Podemos pide despenalizar las ofensas al Rey, el ultraje a la bandera o enaltecer a ETA

Nuevo choque de trenes entre las dos formaciones que componen el Gobierno por la regulación que se quiere llevar a cabo en el Código Penal en materia de libertad de expresión. Tras la condena del rapero de Pablo Hasél conocida hace escasas semanas y por la cual va a tener que ingresar en prisión en las próximas horas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado su voluntad en poder reformar los artículos más sensibles para que situaciones como esta no se no se vuelvan a repetir.

3. Sanidad priorizará a los trabajadores esenciales para administrar la vacuna de AstraZeneca

EFE/ Heraldo Aragón / Guillermo MestreGuillermo Mestre

La Comisión de Salud Pública ha definido este martes nuevos grupos que tendrán prioridad a la hora de recibir la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y, en este marco, priorizará a los trabajadores de servicios esenciales como miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios de Prisiones, miembros de Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia como Bomberos o profesores de infantil y primaria.

4. "La voz humana" de Almodóvar, única opción española para los Óscar

EUROPA PRESS

"La voz humana", el cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, fue seleccionado este lunes por la Academia de Hollywood como semifinalista para competir por el Óscar al mejor corto. Se trata de la única opción de España para la próxima edición de los Óscar, ya que "La Trinchera Infinita", el documental sobre la Guerra Civil que representaba al país, quedó fuera de la lista de preseleccionados a mejor película internacional.

5. El Senado de EEUU declara constitucional el 'impeachment' contra Trump con el apoyo de seis republicanos

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha expresado este martes que la negociación del ambicioso paquete de ayuda económica contra el coronavirus no sufrirá retrasos a causa del juicio político contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que ha comenzado este martes. "Estamos aquí hoy para decir que no permitiremos que eso suceda. Podemos hacer ambas cosas a la vez", ha recalcado Schumer, secundado por las principales figuras del Partido Demócrata en el Senado, para insistir en que el 'impeachment' no supondrá un obstáculo para la agenda inicial del presidente, Joe Biden.