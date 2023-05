Rusia/Turquía.- Rusia rechaza las acusaciones de injerencia en las elecciones de Turquía

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha rechazado "categóricamente" las acusaciones de injerencia en las elecciones de este domingo en Turquía lanzadas por la oposición del país.

Peskov ha asegurado que Rusia respetará la voluntad del "pueblo turco" en respuesta a las declaraciones del líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y principal líder opositor, Kemal Kiliçdaroglu, según ha publicado este sábado la agencia rusa Interfax.

"El líder de la oposición dijo tener evidencias -- de la injerencia rusa --. Aún no las ha presentado. Estamos seguros que no podrá hacerlo porque no existen", ha afirmado Peskov.

Kiliçdaroglu acusó a los "amigos rusos" de interferir en el proceso electoral turco, y amenazó con finalizar la "amistad" entre ambos países si Rusia "no mantiene sus manos alejadas del estado de Turquía".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó el viernes que Kiliçdaroglu "debería avergonzarse" por lanzar estas acusaciones contra Rusia.