Rusia.-Rusia rechaza las acusaciones de la UE de que utilice envíos gratuitos de alimentos para aumentar su influencia

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha rechazado este jueves las acusaciones vertidas por la Unión Europa contra Rusia por su supuesta intención de instrumentalizar los envíos de alimentos a bajo coste a países vulnerables y en desarrollo con el objetivo de aumentar su influencia allí.

"Este no es el caso, en absoluto. Rusia siempre ha sido y sigue siendo, pese a los problemas conocidos, un proveedor confiable", ha aseverado Peskov en rueda de prensa, donde ha incidido en que "Rusia cumple con todas sus obligaciones", según recoge la agencia de noticias TASS.

De hecho, el portavoz del Kremlin ha remarcado que Rusia podría satisfacer de mejor forma la demanda creciente de alimentos a nivel mundial "si no fuera por esas restricciones de sanciones ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional" aplicadas por la comunidad internacional desde el estallido de la guerra.

Estas declaraciones de Peskov se dan después de el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, haya advertido de que Rusia podría estar tratando de aumentar su influencia en países más necesitados a través de los envíos de alimentos gratuitos.

Además, el propio Borrell ha destacado en una columna de opinión en 'The Guardian' que la Unión Europea, al contrario de lo que afirma Moscú, "se ha asegurado" de que las sanciones "no tengan un impacto en la seguridad alimentaria mundial". "No existen sanciones sobre la exportación rusa de alimentos y fertilizantes a terceros países", ha dicho.

Moscú propuso esta iniciativa después de salirse del acuerdo para la exportación de granos y fertilizantes desde puertos ucranianos del mar Negro, un pacto alcanzado con Kiev en julio de 2022 y que hace un par de semanas llegó a su fin. Rusia argumentó que no se estaban cumpliendo los aspectos que le beneficiaban.