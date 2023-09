Rusia/Estonia.- Rusia advierte a Estonia de que "les golpearán donde más les duele" si confiscan activos rusos

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha advertido este miércoles a Estonia de que si sigue adelante con su intención de confiscar activos rusos "les golpearán donde más les duele", pues dichas medidas no son más que una "usurpación abierta" de "propiedades soberanas".

"Consideraremos cualquier intento de confiscar activos rusos como una violación flagrante de todas las normas legales conocidas, una usurpación abierta de la propiedad soberana", ha dicho Zajarova desde la ciudad de Vladivostok, donde tiene lugar la octava edición del Foro Económico Oriental.

"Si tales iniciativas por parte de los estonios se vuelven más o menos una realidad, entonces consideraríamos que no se trata de una 'incautación' sino de un caso de robo; de esto pueden estar seguros que la respuesta no tardará en llegar y les golpeará donde más les duele", ha advertido.

Zajarova ha señalado que esta decisión aprobada en el Riigikogu --el Parlamento unicameral estonio-- forma parte de la "línea agresiva antirrusa", presente no solo en el país báltico, sino también el resto de sus vecinos y en una parte de la comunidad internacional, como represalia a la invasión de Ucrania.

A su vez, la portavoz sostiene que esta decisión no es más que un intento de "hacer ruido" en un momento en el que ha estallado un escándalo de corrupción que involucra a varias ONG, entre ellas una organización cercana al Gobierno, que habría "malversado donaciones multimillonarias al régimen de Kiev".

Zajarova ha relatado que estas donaciones, recaudadas a través de campañas de publicidad en redes sociales, "acabaron en los bolsillos de individuos privados" para mayor consternación de la opinión pública estonia. Estos donativos "no sólo no llegaron al régimen de Kiev, sino que no llegaron a ninguna parte", ha dicho.