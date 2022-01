Rusia/EEUU.- Rusia reitera su intención de dialogar con EEUU a pesar de las discrepancias

El Kremlin ha reiterado este jueves su intención de dialogar con el Gobierno estadounidense a pesar de las discrepancias entre las partes y después de las negociaciones sobre garantías de seguridad mantenidas los días 9 y 10 en Ginebra, Suiza.

"En Rusia nunca hubo falta de voluntad política para celebrar conversaciones y para continuarlas (...) pero tiene que haber resultados concretos", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Así, ha matizado que el objetivo de las negociaciones es "obtener respuestas concretas a cuestiones concretas", si bien ha indicado que las discrepancias han quedado marcadas. Peskov ha señalado, además, que los puntos clave de las negociaciones siguen en el aire, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.

Rusia busca impedir el emplazamiento de misiles de ataque de Estados Unidos y otros países de la OTAN cerca de sus fronteras y la incorporación de Ucrania a la alianza. Asimismo, ha reclamado que Washington retire sus armas nucleares de la zona.

"Escuchamos las declaraciones de la OTAN de que seguirán expandiéndose, escuchamos las declaraciones de los estadounidenses que llaman a nuevos países a la OTAN, me refiero a Finlandia y Suecia", ha insistido antes de aclarar que Rusia "no desplaza sus fuerzas militares por el territorio de otros países".

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha insistido, no obstante, en que Moscú no se dejará intimidar por sanciones. "Creemos que los llamamientos para introducir restricciones contra Rusia son provocativas y no tienen sentido", ha aclarado.

"Detrás de estas insistencias se encuentra la intención de influir sobre Rusia. Vemos esa presión como una falta de habilidad por parte de Estados Unidos para defender su punto de vista en la mesa de negociaciones", ha indicado.