Rusia declara persona 'non grata' al cónsul de Ucrania en San Petersburgo

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha anunciado este sábado la declaración de persona 'non grata' del cónsul ucraniano en San Petersburgo, Alexander Sosoniuk, a quien ha dado hasta el próximo miércoles para que abandone el país tras ser acusado de recibir información clasificada relativa a los intereses del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

La decisión tiene lugar después de que el Ministerio convocara de urgencia al encargado de negocios ucraniano, Vasili Pokotilo, co motivo de la detención del cónsul, el viernes, cuando recibió de manos de un ciudadano ruso información sobre las bases de datos del FSB.

"La parte rusa ha destacado el carácter inaceptable de ese tipo de actividad, que resulta incompatible con el estatus de un empleado del consulado y afecta los intereses de Rusia relacionados con su seguridad", según el comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Por todo ello, la estancia (de Sosoniuk) en el territorio ruso resulta indeseable y se le ha recomendado (al cónsul ucraniano) abandonar el país en un plazo de 72 horas a partir del 19 de abril", dice el comunicado.

Sosoniuk se encuentra ya en libertad tras haberse pasado varias horas retenido por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, tal y como ha confirmado del portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, a la agencia RBK-Ukrania.

"Otra provocación en el contexto de las acciones desestabilizadoras de Rusia. Los agentes de la ley rusos detuvieron a un empleado del Consulado General de Ucrania en San Petersburgo durante varias horas. Ahora se encuentra en la sede diplomática ucraniana", según sus comentarios, recogidos a su vez por la agencia oficial rusa Sputnik.

Para el FSB, la actividad del detenido "es incompatible con el estatus de un funcionario diplomático y tiene un claro carácter hostil hacia la Federación de Rusia", y anuncia que tomará "todas las medidas necesarias de acuerdo con el derecho internacional", de acuerdo con el comunicado, recogido por Sputnik.

Ucrania no ha corroborado esta versión y se ha limitado a informar que el caso está siendo investigado. No obstante, la primera respuesta ucraniana al incidente no se hizo esperar y ha llegado por boca del viceministro de Exteriores ucraniano, Eugueni Enin, quien ha prometido una respuesta "recíproca" contra lo que calificó como una nueva maniobra de acoso del Gobierno ruso.

"De acuerdo con la práctica existente y sobre la base del principio de reciprocidad, la parte ucraniana está preparando una respuesta con respecto a los diplomáticos rusos", ha declarado Enin a la agencia UNN, donde calificó lo ocurrido de "otra provocación" contra Ucrania.

El de este sábado es un nuevo episodio en el largo conflicto que enfrenta a ambos países desde 2014 en Crimea y en el este de Ucrania.

En el caso de Crimea, Rusia se anexionó este territorio durante el conflicto de 2014 con Ucrania antes de que la población decidiera su incorporación en un referéndum mientras que la región de Donbás vive desde hace años un conflicto armado que enfrenta a las tropas del Gobierno ucraniano y a los separatistas prorrusos.

Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha al menos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.