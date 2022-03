Sofocado el fuego en la central nuclear de Zaporiyia tras noche de ataques y otras noticias que debes saber

Declarado un incendio y una amenaza nuclear en la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa





El portavoz de la central nuclear de Zaporiyia ha confirmado en la noche de este jueves que debido a los continuos bombardeos rusos sobre la zona la planta estaría en llamas y habría peligro de una amenaza nuclear. "El equipo de la Federación Rusa está disparando contra la planta de energía nuclear de Zaporiyia. Existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta de energía nuclear más grande de Europa", ha destacado, según recoge la agencia de noticias Unian.





En avión a Polonia y después por tierra: Así llegarán las armas de España a Ucrania a partir de este viernes





Este viernes despegan de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, los dos primeros aviones con cargamento de armas, que va a enviar España a Ucrania. Este primer paquete, que terminará de enviarse en otros dos aviones que saldrán este sábado, incluye un total de 1.370 lanzagranadas anticarro, 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras ligeras, todo ello procedente del Ejército de Tierra, según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles.





Vicente, español afincado en Rusia: "El 95 % de los rusos con los que he hablado no justifican la guerra"

Audio

El conflicto entre Rusia y Ucrania permanece activo aunque es cierto que este jueves, el asesor de la Presidencia de Ucrania ha asegurado que han pactado con Rusia establecer corredores humanitarios y un posible alto el fuego temporal. Por su parte, el jefe de la delegación rusa, el asistente de la Presidencia Vladimir Mendinsky, ha calificado de "progreso significativo" los acuerdos alcanzados durante la jornada. La situación continúa siendo muy complicada... las consecuencias son enormes y todavía no vemos esa luz al final del túnel a la que acogernos. A ese final de la guerra que todos esperamos.





Ansiedad y depresión. La guerra en Ucrania hace que aumenten los trastornos psicológicos

Audio





Se nos encoge el corazón cuando vemos como los misiles arrasan ciudades o las balas perforan los cuerpos de ciudadanos de un país como el nuestro, en un continente, Europa, en el que no ocurría esto desde hace 77 años. No importa que esté a miles de kilómetros de donde vivimos o que sea remota la posibilidad de vernos inmersos directamente en esa guerra porque el hecho de estar constantemente informados representa una sobrecarga emocional que perjudica nuestra propia salud. De hecho, podríamos estar viendo ese tipo de imágenes y oyendo a sus protagonistas las 24 horas del día si quisiéramos y nuestra mente no puede soportar tal “estrés bélico”.





Casado, Ayuso y Feijóo: los protagonistas de la crisis en el PP eligen COPE





La tensión entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso estalló el pasado 17 de febrero cuando se conoció el espionaje realizado desde la directiva del Partido Popular al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La relación entre el presidente del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid no era la mejor y este suceso dinamitó las comunicaciones. Tras conocerse, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y ex portavoz del Partido Popular, negó este supuesto espionaje a través del Ayuntamiento.