Rusia.- Tijanovskaya advierte de que opositores bielorrusos están "en directa amenaza" tras la muerte de Navalni

La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya ha lamentado la muerte del destacado disidente ruso Alexei Navalni este viernes en una cárcel del ártico, y ha lamentado que esta noticia también supone una suerte de advertencia para los opositores bielorrusos en prisión, que ahora se encuentran "bajo amenaza directa".

"La horrible noticia de hoy afecta a todos los bielorruros que tienen un ser querido detenido como preso político", ha señalado Tijanovskaya en un vídeo compartido en sus redes sociales, donde destaca los nombres de su marido, Sergei Tijanovski; Mikola Statkevich; o el premio Nobel de la Paz Alés Bialiatski.

Así las cosas, Tijanovskaya ha recalcado que, "como esposa de un preso político", es capaz de comprender la noticia de la muerte de Navalni, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que el disidente ruso ha sido "asesinado a propósito" por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Hoy los hijos de Yulia Navalnaya, Theo y Alexei, han recibido la noticia más terrible (...) Expreso mis sinceras condolencias", ha señalado una Tijanovskaya que ha encumbrado a Navalni como "un símbolo de libertad" que "dio su vida para transformar su país y para generar democracia".

"No hay duda de que fue asesinado. Y no hay duda de quién es el culpable de su muerte. Esta muerte es una prueba de que, para los dictadores, la vida huamna no tiene valor", ha señalado Tijanovskaya, que asegura que tanto Putin como su par bielorruso, Alexander Lukashenko, son capaces de todo para "mantenerse en el poder".

El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia ha anunciado este viernes la muerte del influyente opositor Navalni --que se encontraba cumpliendo una pena de cerca de 30 años de cárcel por extremismo y fraude-- tras desmayarse al encontrarse mal durante un paseo.

Los principales líderes internacionales han salido al paso para lamentar la noticia, si bien es cierto que tanto la familia como otros destacados opositores al Kremlin han trasladado sus dudas al respecto de las informaciones pues tan solo han sido confirmadas por fuentes oficiales rusas.