Rusia.- Reino Unido "observa de cerca" las informaciones sobre la muerte del jefe del Grupo Wagner en un accidente aéreo

LONDRES, 24 (DPA/EP)

El Gobierno de Reino Unido está "observando de cerca" las informaciones sobre la muerte del fundador del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, cuando el avión privado en el que viajaba se ha estrellado en la región rusa de Tver, al norte de Moscú.

Mientras que un portavoz del Gobierno británico ha declarado que están "siguiendo de cerca la situación", una fuente de seguridad citada por el periódico 'The Daily Telegraph' ha sugerido que es casi seguro que el avión haya sido derribado por la agencia de Inteligencia de Rusia, el FSB, actuando por orden del presidente, Vladimir Putin.

La presidenta conservadora del Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes, Alicia Kearns, ha sugerido que la velocidad con la que las autoridades rusas han confirmado que Prigozhin estaba en el avión "debería decirnos todo lo que necesitamos saber".

"Los informes de que la defensa aérea rusa ha derribado el avión sugieren que Putin está enviado un mensaje muy fuerte", ha indicado Kearns a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter, donde ha remarcado que "para Putin hay un pecado imperdonable" que es la traición.

Keir Giles, experto de Rusia del 'think tank' Chatham House, ha pedido cautela respecto de los informes sobre la muerte de Prigozhin, ya que este había tomado estrictas precauciones de seguridad, que incluían el hecho de tener personas que viajaban bajo su nombre para desviar la atención sobre su verdadero paradero.

Así, ha subrayado que hasta que no haya una "certeza absoluta" de que está muerto, no habría que descartar otras situaciones. Además, el experto ha señalado que no espera que Rusia sea sincera sobre lo sucedido con el avión derribado, según declaraciones a la televisión CBC.

El avión, que volaba desde Moscú a San Petersburgo, se ha estrellado en las inmediaciones de la localidad de Kuzhenkino. El Ministerio de Emergencias aseguró desde un primer momento que diez personas habían fallecido, pero el suceso alcanzó una derivada política cuando la agencia que coordina el transporte aéreo, Rosaviatsiya, identificó a Prigozhin como posible pasajero.

Horas después, la institución ha divulgado la lista final de las personas que estaban a bordo, con el nombre de Yevegni Prigozhin en ella. El listado divulgado en redes sociales incluye también a un estrecho aliado de Prigozhin, Dimitri Utkin.

También han dado por muerto al líder de Wagner canales en Telegram afines a la organización, incluido Grey Zone, que incluso ha asegurado que el avión pudo ser derribado. Grey Zone ha compartido además un vídeo inédito en el que Prigozhin visita tumbas de mercenarios caídos en combate.

El paradero de Prigozhin había sido motivo constante de especulaciones desde que justo hace dos meses perpetró una rebelión contra el Kremlin, en la que sus tropas llegaron incluso a avanzar hacia Moscú. El oligarca reapareció esta semana en un vídeo en el que sugería que se encontraba en África.