Rusia.- La Eurocámara insta a la UE a no reconocer las elecciones en Rusia

Pide investigar los contactos de Puigdemont con la Inteligencia rusa

El Parlamento Europeo ha pedido que la Unión Europea no reconozca a la Duma estatal rusa y suspenda a Rusia de organismos como el Consejo de Europa si los comicios legislativos son considerados fraudulentos, así como que estudie los lazos del independentismo catalán con la Inteligencia rusa, que reveló el diario estadounidense 'The New York Times'.

En un informe aprobado con 494 votos a favor, 103 en contra y 72 abstenciones, la Eurocámara ha demandado que no se reconozcan las elecciones legislativas rusas del próximo 19 de septiembre, cuando se renovarán los 450 escaños de la Duma estatal, "si las elecciones se reconocen como fraudulentas y que se han llevado a cabo violando principios democráticos y el Derecho Internacional".

El texto, elaborado por el 'popular' lituano Andrius Kubilius, insta al bloque europeo a dar este paso a la vista de que el Kremlin "está destruyendo la competencia política, dejando sin posibilidades de que haya unas elecciones justas".

Igualmente, reclama considerar la suspensión de Rusia de organizaciones internacionales con asambleas parlamentarias, apuntando en particular a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Según el ponente, las elecciones de este domingo serán un test para toda la UE y ha comparado la situación con la vivida en Bielorrusia el pasado año. "Rusia puede convertirse en una democracia. La UE y sus instituciones deben trabajar sobre la asunción de que el cambio es posible en Rusia. También hace falta valentía para adoptar una postura firme frente al régimen del Kremlin cuando se trata de defender los Derechos Humanos", ha señalado Kubilius.

El informe plantea también una alianza con Estados Unidos y otros países afines para contrarrestar los esfuerzos de Rusia y China para debilitar la democracia en el mundo y desestabilizar el orden político europeo. Frente a la "cleptocracia" de Vladimir Putin, la Eurocámara pide una estrategia que combine los incentivos y condiciones para reforzar las tendencias democráticas en el país, una estrategia en línea con la presentada el pasado mes de junio por la diplomacia comunitaria para responder a las agresiones rusas, contener sus interferencias y cooperar en asuntos de interés común.

INVESTIGAR LOS CONTACTOS DE PUIGDEMONT CON EL KREMLIN

Además, el documento reclama poner la lupa sobre los "contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y el secesionismo catalán", tras la publicación de 'The New York Times', al entender que "podría resultar ser otro ejemplo de injerencia rusa en los Estados miembros y de los constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto que pueda promover la desestabilización interna de la Unión".

Este punto se añadió al informe como enmienda, presentada por el grupo socialdemócrata, que, mayoritariamente respaldaron los eurodiputados. En concreto, 462 parlamentarios votaron a favor, entre ellos los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, mientras que en contra votaron Junts, ERC, PNV y Unidas Podemos. Los verdes se han abstenido en bloque.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha cargado contra la inclusión de esta enmienda, que, a su juicio, busca "por la puerta de atrás" fomentar una acusación "infundada" contra el independentismo catalán. "La enmienda solo quiere tergiversar un movimiento democrático y presentarlo como un instrumento para desestabilizar a la UE y cubrir la represión de la que es objeto y aislarlo de posibles alianzas", ha criticado Junts en un comunicado, en el que asegura que la Eurocámara da pábulo a noticias falsas.