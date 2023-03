Rus afirma ser víctima de un "juicio político" por parte de la Fiscalía

El expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente provincial del PP Alfonso Rus ha afirmado sentirse víctima de "un juicio político por parte de la Fiscalía" y de un "invento" consistente en que disponía de dinero o propiedades en Brasil, a donde no ha viajado desde 1978 cuando, ha asegurado, "estuve en los Carnavales con mi mujer".

Rus, que ha ejercido el derecho a la última palabra en el juicio del caso Imelsa por supuestos trabajadores 'zombis' -que cobraban sin acudir a trabajar- ha considerado ser víctima de "mala fe" y de "estar sentenciado" antes de acudir a juicio.

"Nunca he entendido este juicio, porque yo nunca me encargué si había o no asesores. Hubo los mismos de antes de que yo fuese presidente. Ni me enteré ni me interesó nunca eso", ha señalado Rus antes de informar al tribunal del "sufrimiento" que le ha supuesto estar callado 7 años debido a su "incontinencia verbal".

"Enviaron ustedes una requisitoria, o cómo se llame, porque en Brasil está el secreto bancario, y han recibido la respuesta hace tres años y se han callado, porque Rus no tiene nada. No sé qué hago aquí durante tres meses, además de dar la cara y ser responsable", ha agregado.

El tribunal ha pedido a Rus que se centrase en los asuntos vistos en este juicio y que no hiciese referencia al resto de causas que tiene pendientes y el exdirigente popular ha usado un minuto más para indicar al fiscal que "se equivocó" en las cifras, que él manejó más de 3.500 millones de euros en la Diputación de Valencia y que ahorró más de 80 millones en la partida de personal.