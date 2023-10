R.Unido/Ruanda.- Ruanda defiende su acuerdo migratorio con Reino Unido tras unas polémicas declaraciones de su embajador

El Gobierno de Ruanda ha salido al paso de las críticas de su embajador en Reino Unido, Johnston Busingye, sobre la política migratoria británica, a raíz del acuerdo en este campo alcanzado entre ambos países, y ha mostrado su "orgullo" de trabajar con Londres para "lograr una solución" a la crisis migratoria.

Busingye fue grabado con una cámara oculta para un documental difundido durante la jornada del sábado por un grupo que denuncia la mala gestión política, unas declaraciones en las que tilda de "inmoral" la política migratoria del Gobierno de Reino Unido.

Asimismo, sostuvo que "es inmoral que este país se vea como un país compasivo" y recordó que Reino Unido "esclavizó a millones de personas durante 400 años". "Destruyeron India, China y África", manifestó, antes de agregar que Londres "está totalmente equivocado en lo que hace".

"Deberían tener una idea a largo plazo (para que la gente) no arriesgue la vida viniendo a Reino Unido", afirmó el embajador ruandés en Londres durante el documental, publicado por el grupo 'Led by donkeys' (Guiados por burros).

Tras ello, la portavoz del Gobierno de Ruanda, Yolande Makolo, ha defendido que "el sistema migratorio global está fracasando a la hora de proteger a los vulnerables, dando poder a las bandas criminales de contrabando a un coste humano inconmensurable".

"No hay nada compasivo en permitir que la situación siga así, por lo que Ruanda está orgulloso de su asociación con el Gobierno británico para dar una solución", ha señalado Makolo, tal y como ha recogido el diario ruandés 'The New Times'.

En este sentido, ha recalcado que "debido a la historia reciente de Ruanda, el país tiene una profunda conexión con el sufrimiento de los que buscan seguridad y oportunidades en otra tierra". "Esto ha determinado la postura de Ruanda hacia los asuntos de migración y asilo y por ello Ruanda es el lugar adecuado para apoyar a los que buscan refugio y oportunidades", ha argüido.

"Esto sigue siendo algo central en el camino de reconstrucción de Ruanda. La discriminación de cualquier tipo no es tolerada. Esto está recogido en nuestra Constitución y se refleja en nuestros compromisos con el Estado de Derecho", ha manifestado.

Makolo ha hecho hincapié en que el embajador ruandés en Londres "juega un papel importante a la hora de mantener una relación bilateral firme con Reino Unido mientras se colabora de forma productiva en muchas áreas, incluida la migración".

El acuerdo entre Reino Unido y Ruanda fue firmado en abril de 2022, si bien el primer vuelo fue cancelado a última hora tras la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Además, un tribunal de apelaciones declaró en junio que el plan era ilegal y argumentó que, para ponerlo en marcha, habría que cambiar el sistema británico de asilo.