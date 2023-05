R.Unido.- El UKIP se descalabra en las elecciones locales en Inglaterra al perder todos sus escaños en juego

LONDRES, 6 (DPA/EP)

El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), uno de los grandes impulsores del Brexit, ha sido fulminado en las elecciones locales del jueves en Inglaterra al perder los seis escaños que defendía.

En medio de un claro retroceso de las posturas conservadoras, el partido ha perdido dos concejales en Folkestone & Hythe, uno en South Staffordshire, uno en Tamworth, uno en Tendring y otro en Bournemouth, Christchurch & Poole, en un nuevo capítulo de su descalabro político desde su victoria en las elecciones europeas de 2014.

El ascenso del UKIP contribuyó a la decisión del entonces primer ministro David Cameron de anunciar un referéndum sobre la pertenencia a la UE, pero la influencia del partido ha disminuido desde que Nigel Farage renunció como líder en 2016.

UKIP, ahora dirigido por el ex parlamentario Tory Neil Hamilton, no tiene parlamentarios en la Cámara de los Comunes. En un video publicado en Twitter, la vicedirectora del UKIP, Rebecca Jane, ha declarado que "esperaba" estos resultados". "No estoy desanimada", ha añadido.

El también partido derechista Reform UK, ha obtenido igualmente un mal resultado en las elecciones locales. A pesar de haber presentado a casi 500 candidatos, ha perdido la mitad de sus concejales y se ha quedado solo con ocho escaños.

Reform, que no tiene parlamentarios y anteriormente se llamaba Partido Brexit, ha centrado principalmente su campaña en los barrios que votaron por la salida de la UE en el referéndum de 2016.

Su líder, Richard Tice, explicó el viernes al diario 'Telegraph' que Reform, de todas formas, había "cambiado el curso de numerosos escaños" a expensas de los conservadores. El ex eurodiputado se había comprometido previamente a garantizar que los conservadores "nunca vuelvan a tener un gobierno mayoritario".