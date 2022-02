R.Unido.- Starmer culpa a Johnson del acoso sufrido a manos de manifestantes y lo acusa de "incitar a fascistas"

El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, ha culpado este jueves al primer ministro, Boris Johnson, del acoso sufrido a manos de un grupo de manifestantes y lo ha acusado de apoyar teorías de la conspiración" e incitar a "fascistas violentos".

El caso ha vuelto a levantar la polémica en Reino Unido y ha sembrado nuevas dudas sobre el comportamiento reciente del mandatario, que acusó falsamente al dirigente opositor de no investigar durante su etapa en la Fiscalía al presentador Jimmy Savile, acusado de abusos sexuales.

En una entrevista con el diario 'The Times', Starmer ha indicado que Johnson lo habría "insultado deliberadamente". "Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Es una conspiración de fascistas violentos", ha manifestado.

El lunes, la Policía tuvo que escoltar al líder laborista después de que un grupo de manifestantes lo acosaran y lo acusaran de "proteger a pedófilos", según informaciones del diario 'The Guardian'. "Nunca antes me había pasado esto. Sucedió por primera vez en mi vida", ha dicho Starmer.

"Si otros quieren decir que esto no tiene conexión alguna con lo que el primer ministro dijo hace una semana dejémoslos. Nunca me persuadirán de que no existe relación alguna", ha recalcado antes de insistir en que "se trata de la conducta que uno tiene en política".

No obstante, Downing Street niega que lo ocurrido tenga algo que ver con las declaraciones de Johnson y deja claro que el jefe del Gobierno no se disculpará. El portavoz de Starmer, por su parte, ha asegurado que el líder laborista se encuentra "bien" tras el incidente. "La Policía hizo un buen trabajo", ha matizado.