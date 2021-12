R.Unido.- El presidente de los Comunes se muestra a favor de que los diputados puedan llevar a sus bebés a la cámara

El presidente de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, Lindsay Hoyle, se ha mostrado este martes a favor de que los diputados lleven a sus bebés a la cámara, siempre que su presencia no interrumpa las sesiones.

Bajo las normas actuales, los diputados británicos pueden llevar a la cámara a sus hijos pequeños a las votaciones, pero no cuando participan en debates. Actualmente hay una revisión en curso sobre esta normativa, que será actualizada, según ha recogido la cadena Sky News.

Las palabras de Hoyle, que ha pedido al Comité de Procedimiento de la Cámara de los Comunes que examine esta cuestión, tienen lugar después de que la diputada laborista Stella Creasy fuera reprendida por llevar a su bebé de tres meses al pleno en noviembre.

Tras la petición de Hoyle, Creasy ha subrayado que está "contenta de escuchar" que la normativa se está examinando. "Espero que esto signifique que algunas de estas reglas se van a revisar para hacer que la crianza y la política se puedan mezclar", ha indicado.

El presidente de la cámara se ha referido al bebé de Creasy y ha subrayado que ha estado presente en varios debates que él presidía. "¿Y afectó al debate? No. ¿Fue un bebé tranquilo y pacífico? Absolutamente. ¿Molestó? Ni lo más mínimo. ¿Así que me importa? Absolutamente no", ha indicado en declaraciones al 'Daily Telegraph'.

Creasy justificó en su momento que no tenía constancia de esa prohibición y que, al menos, no se había aplicado hasta ahora. Además, explicó que no era la primera vez que acude con su bebé, que toma el pecho, y que ya lo había hecho previamente con su hija mayor.