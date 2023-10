R.Unido.- Un humorista gráfico denuncia haber sido despedido de 'The Guardian' por una tira "antisemita" de Netanyahu

El humorista gráfico Steve Bell ha denunciado que ha sido despedido del diario británico 'The Guardian' tras 42 años en el periódico por haber dibujado una viñeta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preparando el ataque sobre la Franja de Gaza que fue considerada "antisemita" por los responsables de la publicación.

La viñeta muestra a Netanyahu con guantes de boxeo y preparando una operación quirúrgica sobre su propio torso en el que se puede ver la silueta de la Franja de Gaza. La frase escrita indica que "Habitantes de gaza, salid ahora".

La crítica se basa en que estaría inspirada en Shylock, el prestamista judío de la obra de William Shakespeare 'El Mercader de Venecia', quien exige "una libra de carne" en pago.

Sin embargo, Bell sostiene que está inspirada en una viñeta de David Levine quien en la década de 1960 dibujó al presidente estadounidense Lyndon B. Johnson con una cicatriz en el pecho con la forma del mapa de Vietnam.

Bell ha explicado que el diario le ha informado de que no publicará más trabajos suyos, aunque seguirá en nómina hasta abril de 2024, lo que le ha provocado "bastante sorpresa". Bell ha respondido que "es imposible dibujar de este tema para 'The Guardian' sin ser acusado falsamente de utilizar tópicos antisemitas".

Desde 'The Guardian' han resaltado que "se ha tomado la decisión de no renovar el contrato de Steve Bell". "Las viñetas de Steve Bell han sido una parte importante de 'The Guardian' durante los últimos 40 años. Le damos las gracias y le deseamos lo mejor", ha explicado un portavoz citado por 'The Telegraph'. Sin embargo, no ha querido comentar el contenido de la viñeta.