R.Unido.- Dimite de su escaño un aliado de Boris Johnson después de la renuncia parlamentaria del ex primer ministro

El diputado conservador Nigel Adams ha anunciado este sábado la dimisión de su escaño, siguiendo sus pasos de su amigo y aliado, el ex primer ministro Boris Johnson, y abocando al sucesor del mandatario, Rishi Sunak, a jugarse el asiento abandonado en unas nuevas elecciones adelantadas.

Adams, diputado por la circunscripción de Selby y Ainsty (en el norte del país), ha anunciado su marcha en un escueto comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

"He informado de mi retirada como diputado con efecto inmediato. Ha sido un honor representar al área donde me crié y me eduqué y quiero dar las gracias a mis votantes por el maravilloso respaldo que me han concedido desde 2010", ha hecho saber Adams, considerado una especie de ayuda de campo extraoficial del ex primer ministro en su desempeño de ministro sin cartera.

Johnson anunció este viernes su dimisión como diputado del Partido Conservador, poniendo fin así a su trayectoria política, marcada por el escándalo de las fiestas ilegales celebradas en Downing Street durante lo peor de la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, ha asegurado que ha sido "forzado" a presentar su renuncia como diputado por la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip, en el noroeste de Londres, en el marco de la investigación que lidera la laborista Harriet Harman con mayoría conservadora. "Fue ingenio por mi parte pensar que estos procedimientos podían ser justos", ha afirmado.