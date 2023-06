Rumbo (PSdeG) dice que Galicia "va bien" pese a Rueda, que le responde que tiene mejores datos que España

Reproches entre la socialista y el presidente sobre las negociaciones con Jácome

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, ha considerado que a Galicia le va "bien" a pesar de la Xunta durante la sesión de control al presidente gallego, Alfonso Rueda, quien le ha replicado que "algo haría bien" si la comunidad gallega tiene mejores datos que España.

La dirigente socialista y el máximo mandatario autonómico han cruzado este cruce de afirmaciones en un debate en el que ha tomado la palabra la viceportavoz parlamentaria del PSdeG debido a la ausencia del portavoz socialista, Luis Álvarez, quien se ausentó de la sesión de control al sufrir una incidencia con su vehículo.

La viceportavoz del Grupo Socialista ha considerado que debido a las "ineficaces e inexistentes" política de empleo de la Xunta el mercado laboral gallego tiene un "peor comportamiento" que el del resto del Estado.

Así, ha sostenido que, por la dejadez del Gobierno gallego, "la sociedad gallega tiene que ver como cae menos el paro en Galicia, como se cambian sin explicación alguna las modalidades de formación, como existe una brecha de género o como se dejan de invertir millones asignados a políticas de empleo".

"El marcado laboral en España y, por ende, en Galicia está viviendo un periodo positivo, pero no se engañen, no es gracias a la Xunta, no. Es gracias mayoritariamente a las políticas que puso en marcha el Gobierno del Estado encabezado por el presidente Pedro Sánchez", ha sostenido Rumbo, que en su segunda intervención aseguró que Galicia "va bien" a pesar de la Xunta y de su gobierno.

Enfrente, el presidente del Ejecutivo autonómico ha considerado que el objetivo de la pregunta es "asegurar que las cosas van bien en Galicia a pesar de la Xunta". "Le admito lo primero", ha dicho Rueda, que ha destacado que la comunidad gallega está tres puntos "por encima" del diferencial en tasa de desempleo respecto al conjunto de España.

"Por lo tanto, si la mejor España es tres puntos más de desempleo de lo que hay en Galicia, me alegro mucho de estar en Galicia y de gobernar Galicia.", ha afirmado Rueda, que ha emplazado a Rumbo a "hablar enserio". "Algo tendrá que ver la Xunta en que tengamos bastantes mejores cifras", ha subrayado.

PACTOS CON JÁCOME En la sesión, la parlamentaria socialista ha acusado al PP de "tirar por la borda" los avances sociales porque "se someten a las premisas de un partido que no engaña a nadie". En este sentido, ha asegurado que el PP "pacta con quien sea" a costa de "engañar a la gente con un descaro incomprensible" como hicieron al negar el apoyo a Jácome en el Ayuntamiento de Ourense solo horas antes de firmar un acuerdo a cambio de su apoyo en la Diputación.

Unas palabras a las que Rueda ha respondido asegurar que "si quiere" hablan "de los pactos en Ourense". "En los aparcamientos y en los descampados, antes de la investidura y después", ha afirmado en referencia a las imágenes en las que se ve al secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, junto al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en el aparcamiento de la Cidade da Cultura.