Rull vería "absolutamente lógica" una enmienda a la totalidad del PDeCAT

El exconseller Josep Rull, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), ha asegurado hoy que vería "absolutamente lógica" una enmienda a la totalidad de su partido, el PDeCAT, a los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Nació Digital, tras el debate interno suscitado en el seno de la formación demócrata.

Rull no cree que el independentismo "tenga la obligación moral de facilitar ni de imposibilitar" la tramitación de las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que su posición final "debe venir determinada por aquellos elementos políticos generales o vinculados a los presupuestos que puedan representar un progreso para las instituciones y para la sociedad catalanas".

"He dicho elementos políticos, no económicos. No se trata de intentar seducirnos inflando determinadas partidas. Esto podía haber funcionado en el pasado, pero hoy ya no. Hemos de ver, pues, qué está dispuesto a ofrecernos políticamente el Gobierno socialista a cambio de nuestro apoyo", ha planteado.

Según Rull, ahora mismo "no hay nada encima de la mesa", por lo que resulta "absolutamente lógico que se presente una enmienda a la totalidad".

Rull se ha mostrado "preocupado" por el hecho de que el independentismo esté "permanentemente ubicado en el marco mental del Estado" y ha remarcado que "son más relevantes los presupuestos de la Generalitat.

Tras la polémica por el permiso que se le concedió para salir de prisión para visitar a su hijo en el hospital al haber quedado inconsciente por una caída, Rull ha dicho estar "muy impactado por el nivel de maldad de determinados medios y la brutalidad de las expresiones" utilizadas para comentar este caso.