Ruiz (UMH) cuestiona que el TSJCV considere que no es "irreversible" la implantación del Grado de Medicina en la UA

"Matricular a 85 estudiantes o a 170 si pasa año y medio sin resolver el contencioso es bastante difícil de resolver", dice el rector

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante), Juan José Ruiz, ha cuestionado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considere que no se dan "situaciones irreversibles que no se puedan reponer", para denegar la medida cautelar solicitada por la institución académica ilicitana de suspender la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA).

"No sé lo que se entiende por irreversible, pero matricular a 85 estudiantes o a 170 si pasa año y medio sin resolver el contencioso es bastante difícil de resolver. El sentido común me dice que sí es bastante irreversible", ha afirmado Ruiz este martes en declaraciones a Europa Press.

La sección cuarta del TSJCV ha acordado denegar la medida cautelar solicitada por la UMH de suspender la implantación del Grado de Medicina en la UA, al entender que la puesta en marcha de esos estudios no perjudica, en principio, los del mismo grado en el centro ilicitano. Asimismo, según el alto tribunal, no se dan "situaciones irreversibles que no se puedan reponer" para el caso de estimarse el recurso.

Al respecto, Ruiz ha cuestionado que "el concepto de irreversibilidad es un poco dudoso" y ha apuntado que la matriculación del alumnado en la UA "va a ser inevitable".

"La Generalitat, para defender que no dieran la cautelar, dijo que no había problema, que los alumnos se pueden matricular en cualquier momento en otra universidad. Ya me dirán cómo, nosotros haremos el esfuerzo que haga falta, pero no se puede tan sencillamente matricular, obviando notas de corte y cupos de plazas en las universidades", ha censurado.

Por otra parte, respecto a que el auto señale que la implantación del Grado de Medicina por la Universidad de Alicante "no perjudica en principio" los estudios universitarios del mismo grado en la UMH, Ruiz ha enfatizado que "es muy evidente" que sí lo están.

"Nos perjudica en cuanto a que afecta a la calidad de la docencia, en el acceso a las prácticas, puesto que ahora el alumnado ya se queja de que comparten demasiados estudiantes por prácticas en los hospitales; y la carencia de un profesorado adecuado para montar dos facultades", ha detallado, puesto que ha añadido que "no hay profesorado para mantener dos facultades ahora mismo".

Asimismo, ha apuntado que una facultad "cuesta muchísimo dinero", lo que, a su juicio, también afectará a la financiación del sistema público universitario. En cuanto al estudiantado, ha señalado que "no hay problemas porque la demanda es prácticamente infinita".

EL CONTENCIOSO "SIGUE SU MARCHA"

El rector ha admitido que sabían que la concesión de las cautelares es "un poco excepcional", pero ha indicado que se veían "obligados" a pedirlas para "evitar un mal mayor". "Calculamos que sí era posible que nos dieran las cautelares, todo hubiera sido mucho mejor para todos", ha expresado.

No obstante, ha señalado que el auto "no entra en el fondo de la cuestión en absoluto" y ha resaltado que el recurso contencioso-administrativo "sigue su marcha". "No podemos hacer nada más, ojalá el contencioso vaya rápido, en un sentido u otro. Pero los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia", ha concluido.