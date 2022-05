Ruiz plantea "un ingreso" por la infancia y la adolescencia porque "Cs trabaja por la transformación" de Andalucía

La candidata de Cs por la circunscripción de Cádiz y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este martes que "en 2022 queremos seguir escribiendo la transformación social de Andalucía y eso solo es posible con las políticas liberales de Ciudadanos".

La candidata liberal por Cádiz ha anunciado que "abordaremos una estrategia seria contra la pobreza y la exclusión, que es el ingreso por la infancia y la exclusión, que será compatible con el empleo y está basado en la formación y centrado en las familias con ayudas para hijos", según una nota de este partido.

Según Ruiz, "en los cuatro años siguientes Ciudadanos es la única garantía de que sigamos siendo referentes en políticas sociales en nuestro país".

En estos términos se ha pronunciado la candidata de la formación naranja por Cádiz a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Rocío Ruiz, quien ha mantenido una reunión de trabajo con Unicef Andalucía para "seguir desarrollando la Ley de Infancia que aprobamos y las políticas sociales que Ciudadanos ha blindado".

"Mientras haya un solo menor que sufra abandono, pobreza, exclusión, seguiremos trabajando de la mano de todos los organismos", ha explicado Ruiz, quien ha recordado que "en 2018 Ciudadanos fue la llave del cambio y solo los liberales garantizarán que se blinden los derechos en Andalucía los próximos cuatro años".

"Soy inconformista y nunca me rindo", ha subrayado la también consejera de Igualdad, para añadir que "por eso pensamos que para asegurar el cambio necesitamos que Ciudadanos siga en el gobierno".

Ruiz ha sido contundente en el capítulo de la violencia machista, a raíz de los asesinatos de varias mujeres sucedidos en estos últimos días. En este sentido, ha afirmado que "nos posicionamos frente a los negacionistas y sectarismos".

"Ejecutamos los presupuestos, cosa que no se hacía con el PSOE. Pido que no se use la violencia de género en campaña después de todo el dolor que está dejando y que vemos estos días. Y quien no tenga estos valores y no trabaje unido, que se aparte y no moleste", ha afirmado.

Por todo ello, la representante de la formación liberal ha pedido el voto a "aquellos que confiaron en nosotros en 2018, ya que hemos demostrado que somos buenos gestores y no tenemos un solo caso de corrupción. Todo lo demás es la alternancia que ya conocemos o experimentos que pueden ser devastadores y de retroceso para el cambio iniciado!", ha sostenido Rocío Ruiz.

"El arma social del cambio ha sido Ciudadanos porque el cambio es liberal", ha finalizado.