Ruiz-Huerta: Cuando dos elefantes se pelean sufre la hierba, que es la mujer

La hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha citado hoy, al explicar los motivos de su dimisión, un proverbio africano que dice que "cuando dos elefantes se pelean quien más sufre es la hierba" y, en este caso, "la hierba somos las mujeres que estamos en política".

En la rueda de prensa para explicar las razones de su dimisión como portavoz de Podemos en la Asamblea y del abandono de su acta como diputada autonómica, ha hecho esta referencia al ser preguntada por sus desavenencias con la dirección de Podemos y con el grupo parlamentario.

"No es casual que seamos precisamente las mujeres quienes solemos tomar esta decisión de abandonar la política, que continúa adoleciendo de gravísimos defectos machistas patriarcales", ha resaltado.

Ruiz-Huerta ha argumentado que "la política institucional está plagada, todavía, de actitudes que tienen que ver con una feroz competitividad, con una tremenda lucha por el poder y con unas tremendas puñaladas por conseguir ese poder de forma descarnada".

Son "actitudes muy patriarcales y muy machistas que no solamente llevan a cabo los hombres, sino que están instauradas en la política institucional", ha subrayado.

"No es la primera vez que yo digo que mi formación política tiene actitudes machistas, pero no más que otros partidos. No quiero decir con esto que Podemos sea el espacio más machista del mundo, ni muchísimo menos", ha matizado.

Ha explicado que "Podemos es un espacio que forma parte de un sistema patriarcal y que, como tal, está imbuido de actitudes machistas, como todo el resto de formaciones políticas, del mundo profesional y de la vida cotidiana".

"Vivimos en un sistema patriarcal y Podemos no está exento ni mucho menos de todo este tipo de actitudes", ha agregado.