Ruiz destaca cuatro nuevos planes en 2022 para avanzar en igualdad, conciliación y lucha contra violencia machista

La consejera inaugura la exposición 'Ilustradísimas por la igualdad' protagonizada por ilustradoras de arte reivindicativo y feminista

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha inaugurado esta tarde en Torre Sevilla la exposición 'Ilustradísimas por la igualdad', organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con el objetivo de visibilizar, demandar y reivindicar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres a través de las obras de siete mujeres ilustradoras de arte reivindicativo y feminista.

Ruiz ha destacado que "desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación acompañamos estas acciones de visibilización, reivindicación y reconocimiento con políticas públicas útiles. Así, este 2022 vamos a contar con cuatro instrumentos jurídicos muy valiosos para avanzar en igualdad, conciliación, poner freno a las brechas de género, así como sensibilizar y luchar contra la violencia de género. En definitiva, acercarnos al reto de construir una Andalucía más justa, igualitaria y libre de violencias machistas".

Según una nota de prensa, la muestra 'Ilustradísimas por la igualdad' podrá visitarse hasta el próximo 20 de enero de 2022 en el hall de Torre Sevilla, situado en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, en Sevilla.

La exposición está compuesta por 30 paneles a través de los cuales podrán contemplarse ilustraciones sobre las características que tradicionalmente han definido a las mujeres a lo largo de las distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia y adultas. Además, se mostrarán distintos actos de violencias machistas, de los más sutiles a los más visibles, para permitir que cualquier persona los pueda identificar, comprender y generar ese rechazo a la violencia que buscamos.

"Todas y todos podemos ser cómplices al normalizar situaciones carentes de igualdad y que fomentan la discriminación o la violencia.Tenemos que pasar de ser cómplices inactivos ante las desigualdades y la violencia, a agentes de cambio y transformación social", ha incidido Ruiz.

La máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha subrayado que "el objetivo de esta acción es concienciar y sensibilizar a la población general, así como visibilizar situaciones cotidianas, que reflejan desigualdades, roles sexistas y violencias machistas". "Lo que no se nombra, no existe; y lo que no se ve, tampoco", ha apuntado. Y, para ello, el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con el Grupo Joly, ha reunido a una cantera de pensadoras y activistas que está transformando el debate en las redes sociales sobre la lucha de género a través de sus ilustraciones, como son: María Hesse, Irene Mala, Diana Montero (Precariada), Adelaxd, Gazpacho Agridulce, El futuro es brillante y Pedrita Parker, entre otras.

"Las redes sociales han cambiado el mundo. España es el tercer país a nivel mundial en el uso diario de redes sociales. En este contexto ha surgido un feminismo ilustrado en redes sociales con grandes artistas, que utilizan estas redes por ser un medio visualmente atractivo y perfecto para llegar a todos los públicos demostrándonos que la ilustración no está reñida con la reivindicación por la igualdad", ha apuntado.

La consejera ha recordado que "las mujeres no estamos representadas en las imágenes, los relatos y las historias que construyen nuestra identidad colectiva. Por ejemplo, en los libros de texto la representación de la mujer es ínfima, en todas las ramas del conocimiento hablamos de solo un 7,5% de representación, cuando las mujeres han sido grandes protagonistas de la construcción del pensamiento y del paradigma científico actual. Las mujeres siempre han estado, pero no se las ha representado ni visibilizado".

Por eso, ha insistido en que acciones como 'Ilustradísimas por la igualdad' son aún tan necesarias: "Queremos seguir fomentando una visión de las mujeres más realista, diversa, real, cotidiana, no estereotipada, sexista o sexualizada. Queremos que las mujeres y su representación en el imaginario colectivo pasen de ser sujetos pasivos o incluso objetos, a ser sujetos activos y protagonistas".

A este respecto, ha avanzado que "este 2022 vamos a contar con cuatro herramientas fundamentales para avanzar en igualdad y la erradicación de la violencia de género". En concreto, Rocío Ruiz se ha referido al primer Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía, que establecerá las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención que orientarán las actuaciones de los poderes públicos en Andalucía en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Así como a la primera Estrategia de Conciliación de Andalucía, que se aprobará en el primer semestre de 2022. "La conciliación no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Es un derecho de mujeres y hombres", ha señalado.

A estos dos instrumentos se sumarán el primer Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género, con el fin de dotar a Andalucía de un instrumento coordinado, planificado y coherente compuesto por medidas transversales y acciones en diferentes ámbitos de actuación que nos ayuden a prevenir la violencia de género.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, en la antesala del pasado 25N se aprobó la primera Estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Un instrumento que tiene una dotación presupuestaria de ocho millones de euros y que recoge los ejes y sienta las bases de actuación para sensibilizar, prevenir, erradicar y minimizar las secuelas de este tipo de violencia que sufren las mujeres y niñas.

"Estos cuatro planes suponen el compromiso político de todo el conjunto del Gobierno andaluz, ya que todos ellos son transversales y, por tanto, implican a todas las consejerías. De esta forma, bajo cuatro marcos jurídicos, cuatro hojas de ruta claras podremos conseguir un impacto exponencial, más eficiente y eficaz de nuestras políticas y acciones", ha destacado.

La consejera ha concluido que "la transformación social y cultural que estamos buscando, y en la que trabajamos día a día, tiene que venir de la mano de involucrar a toda la sociedad. El machismo ha impregnado cada una de las esferas de la vida y, por ello, tenemos que actuar de forma integral desde todos los espacios y escenarios posibles. Ya saben que nuestro objetivo, sueño y gran reto es tener una sociedad, una Andalucía más justa, inclusiva, igualitaria, diversa y libre de violencias machistas".