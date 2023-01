Ruiz Boix dice que la Junta se ha quedado con la Audiencia y la calle Brunete, para donde no tiene proyecto

El presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que como presidente debe defender los intereses de la institución que representa y la Junta "se ha quedado con dos bienes de una permuta", como son el edificio de la Audiencia Provincial y el solar de la calle Brunete en Cádiz, por lo que "no hay una permuta, hay un robo".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz Boix ha explicado la situación recordando que hubo un intercambio de dos bienes entre Junta y Diputación en el que ambos quedaron satisfechos, por el que la Institución Provincial cedía un solar en la calle Brunete para construir la Ciudad de la Justicia y la Junta la sede de la Audiencia Provincial.

"Eso se ejecuta y se realiza y finalmente la Junta decide que no va a construir la Ciudad de la Justicia en el solar que era de la Diputación Provincial porque ahora tiene un sueño, que no sé si es una utopía, de hacerlo en la fábrica de tabaco en Zona Franca, y mientras va señalando que se va a quedar con las dos cosas, por tanto no hay una permuta, hay un robo", ha manifestado Ruiz Boix.

En este sentido, ha añadido que "eso es lo que viene ocurriendo ahora mismo, que la Junta de Andalucía después de cuatro años y medio en los que debió de iniciar la primera piedra de la Ciudad de la Justicia, o bien en la calle Brunete o bien en la tabacalera, lo que sí tiene que hacer es pagar por la ocupación que viene realizando de forma ilegítima del edificio de la Cuesta de las Calesas".

Ruiz Boix ha insistido en que "ese dinero, que son más de cuatro millones de euros, que adeuda de todos estos años ocupándola, más lo siguiente de alquileres, van a venir destinados a los desempleados de la provincia, a un plan de empleo de primera oportunidad para jóvenes universitarios, para jóvenes de ciclos formativos de grado superior que van a poder contar con esa primera experiencia laboral necesaria.

A juicio del presidente de la Diputación, "la Junta de Andalucía no puede resolver los conflictos con la economía privada con Pascual y dejar en este caso que vayamos al juzgado con una situación claramente de ocupa que hoy en día tiene".

"Se ha quedado con dos bienes de una permuta, uno tiene que volver cuanto antes a la Diputación Provincial de Cádiz si no van a construir", ha señalado Ruiz Boix, que ha preguntado "qué proyecto tiene la Junta para el solar de la calle Brunete, qué va a hacer".

"Lo que no es lógico es que tengan ese solar y al mismo tiempo ocupen el de la Audiencia Provincial", ha afirmado el presidente de la Diputación que ha aclarado que "no tenemos interés en la Audiencia Provincial, entendemos que el edificio le da una mayor relevancia y un mayor protagonismo a la Audiencia Provincial en el conjunto de la ciudad de Cádiz, pero sí queremos que pague el inquilino, que es la Junta de Andalucía, y que pague según el valor de mercado que supone unos ingresos alrededor de 350.000 euros anuales, que es lo que la Diputación se gasta en arrendar otros edificios para otros servicios".

"Nosotros sí pagamos el arrendamiento y alquileres de otros edificios mientras la Junta ocupa, con k kilo, un edificio que no es suyo", ha concluido.